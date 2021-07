Vitamin dan Mineral yang Perlu Dikonsumsi Wanita di Atas Usia 50 Tahun

1. Kalsium

2. Vitamin D

3. Vitamin B12

4. Zat besi

5. Omega 3

(FIR)

Saat berusia 50 tahun, tubuh akan mengalami perbedaan seperti ketika masih berusia 20 atau 30 tahun. Memasuki usia tersebut, wanita mungkin akan menyadari adanya perubahan dalam kesehatan mereka secara signifikan. Terutama pada usia 50 tahun, biasanya wanita sudah mengalami menopause Seiring bertambahnya usia wanita, ada vitamin dan mineral tertentu yang perlu ditambah (atau dikurangi) untuk menjaga kesehatannya. Berikut ini adalah vitamin dan mineral yang baik dikonsumsi:Untuk wanita berusia 50 tahun ke atas, mungkin ada peningkatan kebutuhan kalsium, yang membantu menjaga tulang yang kuat."Kebutuhan harian naik menjadi 1.200 miligram kalsium versus 1.000 miligram berdasarkan kebutuhan kesehatan tulang," kata Ginger Hultin, MS, RDN, CSO, juru bicara Academy of Nutrition and Dietetics.Jessica Bippen, MS, RD, dari Nourished by Nutrition setuju bahwa kalsium penting bagi wanita untuk memastikan bahwa, mereka memiliki tulang yang kuat, sehingga mereka tidak rentan terhadap osteopenia, yang nyatanya dapat menyebabkan osteoporosis."Vitamin D membantu tubuh kita menyerap kalsium, yang meningkatkan kesehatan tulang. Vitamin D dan kalsium adalah sumber pencegahan untuk membantu mengurangi kehilangan kepadatan tulang dan patah tulang," kata Bippen. Charmaine Jones, MS, RDN, LDN.Menurut Office of Dietary Supplements (ODS), vitamin B12 adalah nutrisi yang membantu menjaga saraf dan sel darah tubuh tetap sehat dan membantu membuat DNA. Bippen menunjukkan bahwa tubuh membutuhkan faktor intrinsik agar dapat menyerap B12, dan seiring bertambahnya usia, tubuh mulai memproduksi lebih sedikit, sehingga B12 menjadi sedikit lebih sulit untuk diserap.ODS menggambarkan zat besi sebagai mineral yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan dan perkembangan. ODS juga harus memastikan multi mereka tidak tinggi zat besi karena kebutuhan zat besi wanita menurun setelah menopause, dan kelebihan zat besi dapat menyebabkan stres oksidatif dan ketidaknyamanan pencernaan.Jennifer Tasca, MS, RD, dari SB Nutrition Geek merekomendasikan asam lemak omega-3 minyak ikan benar-benar membantu mengatasi kulit kering dan mata kering. Omega 3 juga dapat membantu meningkatkan kemampuan memori"Asam lemak omega-3 dapat ditemukan dalam makanan seperti ikan dan biji rami," tegas Jennifer.