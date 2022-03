Cut Memey bagikan Tips Pola Makan Sehat dan Seimbang

Cut Memey menerapkan olahraga STRONG Nation (Foto: Dok Pribadi)

Jakarta: Semenjak pindah ke Kanada, aktris dan juga penyanyi, Cut Memey lebih perhatian pada kesehatan tubuhnya. Hal itu tergambar dengan dirinya yang terlihat lebih bugar.



Cut Memey pun mengatakan olahraga Strong Nation menjadi salah satu rahasia dalam menjaga tubuhnya agar tetap fit. Bahkan kini, ia menjadi Instruktur dan Brand Ambassador STRONG NationTM untuk Indonesia.



"Melakukan olahraga fisik secara rutin memberikan segudang manfaat bagi tubuh kita. Di antara jenis latihan lainnya, saya memilih untuk fokus pada High Intensity Interval Training (HIIT) dari STRONG Nation," ujar Cut Memey.



"Strong Nation adalah kelas latihan intensitas tinggi dengan diiringi musik yang menggabungkan berat badan, pengkondisian otot, kardio, dan gerakan pelatihan pliometrik yang membakar lebih banyak kalori daripada latihan aerobik dengan durasi yang lebih lama," sambungnya.



Latihan ini, menurut Cut Memey, cocok untuk orang-orang dengan gaya hidup sibuk, karena satu kelas bisa dilakukan hanya dalam 30 menit. Namun, mencapai manfaat yang sama atau lebih besar dari manfaat yang dicapai latihan intens lainnya dengan durasi lebih lama.



Selain olahraga Strong Nation, kebiasaan yang menjadi ikut andil agar tubuhnya fit adalah pola makan yang sehat dan seimbang. Salah satunya adalah mengurangi asupan garam, minyak, dan gula.



"Makanan dan minuman yang kita konsumsi dapat memengaruhi masalah kesehatan di kemudian hari, sehingga menyesuaikan pola makan yang seimbang sangat penting, seperti makan berbagai makanan pokok untuk nutrisi maksimal, kurangi garam, minyak dan gula," ujar Cut Memey.



Apa yang diterapkan Cut Memey sejalan dengan apa yang disarankan dr. Nurhati Febriani, Sp.GK, FINEM, AIFO-K, Spesialis Gizi Klinik. Ia mengatakan asupan nutrisi yang seimbang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dan kondisi individu, terutama di tengah pandemi Covid-19.



Nutrisi yang tepat memiliki manfaat yang tak ada habisnya bagi perkembangan fisik. Manfaatnya meliputi penyediaan energi, menjaga sistem kekebalan tubuh, melindungi dari kekurangan gizi, mencegah risiko obesitas dan stunting. Sayangnya, masalah gizi masih menjadi perhatian utama di Indonesia, terutama gizi kurang atau stunting atau gizi lebih atau obesitas.



"Perlu asupan zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Tentunya harus mengandung zat gizi makro seperti karbohidrat, protein, lemak dan zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral, dan satu yang tidak kalah penting adalah air," Nurhati melengkapi.



Oleh karena itu, Cut Memey terus menyerukan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari pentingnya asupan gizi sekaligus tetap aktif berolahraga. Apalagi STRONG NationTM mengadakan 'The New Stronger Together Challenge' yang dimulai sejak 10 Januari hingga 6 Maret 2022.



“Mengutamakan konsumsi makanan bergizi tinggi dan olahraga teratur akan menjadi investasi bagi diri kita di masa depan dan manfaat dari penerapan tindakan tersebut akan terasa dalam jangka panjang,” ujar Cut Memey.



The New Stronger Together Challenge adalah program eksklusif dari STRONG NationTM yang dibuat untuk membantu orang-orang berkomitmen untuk menjadi lebih sehat, kuat, dan memiliki tubuh ideal dalam delapan minggu. Sehingga memungkinkan peserta untuk memiliki lebih banyak waktu untuk membangun kebiasaan yang lebih baik dan mencapai tujuan pribadi dan merasakan hasilnya.

