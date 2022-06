Subvarian Omicron yang Lebih Menular Ditemukan di Rusia

Apakah BA.4 dan BA.5 virus baru?

(Sesuai penelitian yang dilansir dari Times of India, BA.4 dan BA.5 dapat lolos dari kekebalan yang diperoleh melalui infeksi BA.1 yang mengisyaratkan infeksi parah. Foto: Ilustrasi/Freepik.com)

Akankah terjadi lonjakan?

Dapatkah menyebabkan infeksi parah?

Gejala khas BA.4

(TIN)

Varian yang lebih menular dari strain Omicron telah ditemukan di Rusia. Hingga saat ini, varian BA.2 bertanggung jawab atas sebagian besar kasus covid-19 di seluruh dunia termasuk Rusia di mana 95 persen kasus covid-19 disebabkan oleh varian ini.Varian menular baru Omicron milik sublineage BA.4 sesuai agensi. "Subvarian virus covid-19 Omicron yang lebih menular telah terdeteksi di Rusia," kata pejabat senior negara itu di pengawas kesehatan konsumen nasional Rospotrebnadzor.Sesuai Kamil Khafizov, kepala penelitian genom di kepala penelitian genom di Rospotrebnadzor's Central Research Institute for Epidemiology, sampel yang mengonfirmasi garis keturunan BA.4 dikumpulkan pada akhir Mei.Varian BA.4 dan BA.5 adalah dua bentuk baru dari varian omicron dari koronavirus. Wakil ketua gugus tugas nasional Asosiasi Medis India, Dr Jayadevan mengatakan kepada agensi baru ANI bahwa, "Pada dasarnya, Omicron lepas landas dari satu cabang pohon genom dan ini adalah cabang kecil dari Omicron itu sendiri, sehingga mereka bukan virus baru. Kita tahu itu virus ini terus beradaptasi dengan inang manusia untuk menghindari kekebalan kita dan juga untuk melakukan perjalanan lebih cepat di antara orang-orang."Ada reaksi beragam untuk ini. Sementara di satu sisi para ahli menyarankan untuk tidak menurunkan kewaspadaan karena sifat virus yang tidak dapat diprediksi, di sisi lain mereka mengatakan meskipun varian baru sangat menular, kasus kejadiannya di India belum mengkhawatirkan.Sesuai para ahli, di Afrika Selatan di mana Omicron menyapu gelombang besar infeksi, subvarian BA.4 dan BA.5 menyebabkan lonjakan dalam beberapa minggu tetapi mereda dengan cepat. Mereka tidak mengarah pada lonjakan besar kasus covid-19 seperti yang terjadi pada November dan Desember tahun lalu.?Sesuai penelitian yang dilansir dari Times of India, BA.4 dan BA.5 dapat lolos dari kekebalan yang diperoleh melalui infeksi BA.1 yang mengisyaratkan infeksi parah . Namun, WHO mengatakan tidak ada kasus keparahan yang muncul.Sub-garis keturunan terbaru BA.4 dan BA.5 telah dilaporkan di sejumlah negara, termasuk Afrika Selatan dan beberapa negara Eropa, kata ahli epidemiologi WHO Dr. Maria Van Kerkhove pada bulan April."Ada kurang dari 200 urutan yang tersedia. sejauh ini dan kami berharap ini akan berubah. Kami melacak (virus) sangat dekat untuk melihat apakah ada peningkatan dalam deteksi kasus, tetapi (sejauh ini) kami belum melihat perubahan dalam epidemiologi atau keparahan,” tambahnya.Sampai sekarang tidak ada gejala yang berbeda yang terkait dengan varian BA.4 telah ditemukan. Terjadinya tanda yang berbeda tidak mungkin karena ini bukan varian baru dan merupakan subvarian dari varian Omicron.Tanda-tanda yang terlihat pada subvarian Omicron lainnya seperti BA.1 dan BA.2 kemungkinan besar terlihat pada infeksi yang disebabkan oleh varian ini.Tanda-tanda umum covid-19 yang terlihat selama infeksi Omicron adalah sakit tenggorokan, tenggorokan gatal, sakit kepala, demam, kelelahan, dan nyeri pada otot.