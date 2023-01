Yoga

Konsumsi kafein

Pijat dengan minyak

Istirahat yang cukup

Konsumsi rebusan jahe

(yyy)

Sakit kepala memang banyak penyebabnya. Kondisi ini kerap membuat tidak nyaman, bahkan bagi beberapa orang tidak bisa bangun dari tidurnya. Sebelum memutuskan minum obat-obatan yang dijual bebas untuk menghilangkan rasa sakitnya, ada baiknya pahami penyebab utama sakit kepala khususnya saat cuaca dingin. Membutuhkan istirahat yang cukup, stres berlebihan atau kurang tidur dianggap dapat menyebabkan sakit kepala. Selain itu, musim dingin juga bertanggung jawab atas penyebab sakit kepala. Menurut Journal of Headache Pain , ada hubungan langsung antara suhu rendah dan sering sakit kepala. Itu sebabnya kamu harus menjaga diri tetap hangat dari dalam dengan beberapa cara seperti di bawah ini:Seperti yang dinukil dari Health Shots kamu akan merasa lebih baik setelah melakukan pose yoga tertentu. Pose yoga atau latihan leher dan bahu ringan dapat membantumu tetap rileks. Menurut studi National Institutes of Health, yoga dapat membantu mengatasi sakit kepala dan menghilangkan stres. Penelitian juga menunjukkan bahwa yoga dapat digunakan sebagai obat alami untuk masalah sakit kepala berulang.Jika kamu mengalami sakit kepala karena masuk angin, usahakan untuk mengonsumsi hal-hal yang berefek menghangatkan. Dengan sakit kepala, sering disarankan untuk minum teh atau kopi. Ini karena asupan kafein membantu mengurangi stres sekaligus menjaga otak tetap rileks. The Journal of Headache and Pain melaporkan bahwa kafein dapat meningkatkan suasana hati, membantu relaksasi pembuluh darah, meningkatkan kewaspadaan, dan meningkatkan suasana hati sehingga mengurangi sakit kepala.Jika sakit kepala karena pilek, pijat kepala dengan minyak suam-suam kuku bisa bermanfaat. Untuk ini, kamu bisa menggunakan minyak atsiri mustard. Ini dapat membantu dalam memberikan bantuan cepat dari sakit kepala bersama dengan mengendurkan otot. Selain itu, dapat mengurangi kemungkinan serangan migrain.Istirahat yang cukup adalah pengobatan terbaik untuk sakit kepala karena membantu pikiran untuk rileks. Kurang tidur dan insomnia telah dikaitkan dengan penyakit saraf, termasuk sakit kepala terus-menerus, menurut penelitian tentang subjek tersebut. Biasakan untuk tidur tujuh hingga sembilan jam setiap hari dan jaga agar kamar tetap tenang dan gelap. Ini akan membantu tertidur lebih cepat.Rebusan jahe terbukti bermanfaat untuk meredakan sakit kepala akibat dingin dengan cepat sekaligus menjaga panas dalam tubuh. Selain itu, dapat mengurangi peradangan dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Untuk ini, kamu bisa merebus jahe dalam air dan mengonsumsinya dengan madu.