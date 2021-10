3 Tips Cegah Masalah Gigi pada Anak Down Syndrome

1. Bangun kesadaran orang tua

2. Rutin ke dokter gigi tiga bulan sekali

3. Batasi konsumsi gula

(SYN)

Jakarta: Anak berkebutuhan khusus sindroma down ( down syndrome ) memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih lemah. Akibatnya, mereka lebih mudah terpapar penyakit gigi dan mulut Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak Muhammad Zakki menyebutkan bahwa anak down syndrome rentan penyakit gigi. Namun, masalah oral itu bisa dicegah.Berikut tips menjaga kesehatan gigi dan mulut bagi anak dengan down syndrome menurut Zakki.Menurut Zakki, orang tua harus mengetahui resiko anak down syndrome yang lebih rentan mengalami gigi berlubang dan masalah gusi. Pasalnya, jumlah giginya lebih sedikit daripada anak pada umumnya. Anak down syndrome juga memiliki otot mulut dan pipinya yang lebih lemah."Hal ini membutuhkan kerjasama yang baik antara orang tua, anak, dan dokter gigi. Kuncinya orang tua harus mengetahui pentingnya kesehatan gigi," ujar Zakki dalam Newsline Metro TV, Rabu, 6 Oktober 2021.Bila biasanya seseorang direkomendasikan untuk ke dokter gigi enam bulan sekali, pada anak down syndrome dipersempit menjadi tiga bulan sekali. Hal ini karena mereka lebih rentan terpapar gangguan gigi dan mulut akibat sistem imun yang lebih rendah.Untuk mencegah gigi berlobang, orang tua harus mampu membatasi konsumsi gula pada anak down syndrome. Makanan dengan gula tinggi bisa diganti dengan makanan yang lebih banyak mengandung protein."Selain itu, frekuensi makan harus diperhatikan. Lebih baik tiga kali sehari namun betul-betul kenyang. Ini untuk menetralkan kadar asam yang ada di mulut setelah makan yang sering menimbulkan kerusakan gigi," saran Zakki.