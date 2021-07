1. Buatlah jadwal pada malam sebelumnya

(Pastikan bolpoin, kertas, dan kebutuhan kerja lainnya ada di tempat yang mudah terjangkau. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

(Sebaiknya konsumsi makanan atau camilan sehat untuk menemanimu saat WFH. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Pemerintah kembali menerapkan PPKM Mikro mulai dari 3 - 20 Juli, demi mengurangi penyebaran covid-19 yang terus meningkat beberapa bulan ini. Oleh sebab itu, perusahaan pun mulai mengambil kebijakan untuk work from home atau kerja dari rumah kepada karyawannya.Nah, agar WFH berjalan dengan lancar dan terasa menyenangkan, berikut tujuh trik yang bisa kamu lakukan:Sama seperti pada hari kerja, persiapan adalah kunci untuk pagi yang lancar. Catat kegiatan apa saja yang akan dilakukan besok.Memang tampak sederhana, tetapi langkah ini akan membantu menerapkan pola pikir yang produktif untuk hari berikutnya.Bangun pada waktu yang sama setiap hari membutuhkan disiplin, terutama saat bekerja dari rumah.Gunakan alarm agar tidak bangun kesiangan meskipun di rumah. Lalu, buat seolah-olah kamu sedang melakukan aktivitas menuju ke kantor. Dengan komitmen yang tinggi, memberikan motivasi untuk bangkit dan maju.Bekerja dari rumah membuat seseorang untuk malas berganti pakaian sepanjang hari. Terlebih bagi mereka yang tidak wajib menghadiri teleconference setiap hari.Hal ini kerap membuat seseorang menjadi tidak termotivasi. Kamu tidak perlu menggunakan jeans atau kemeja rapi. Cukup gunakan pakaian bersih, menggosok gigi, dan tentunya jangan lupa mandi agar merasa segar dan semangat setiap harinya.Cara terbaik untuk menunjang produktivitas ialah ruangan yang bersih dan nyaman. Selain itu, pastikan semua peralatan yang dibutuhkan (bolpoin, kertas, mesin printer, dan lainnya) di tempat yang mudah terjangkau.Meskipun di dalam rumah, olahraga juga jangan sampai terlupakan. Lakukan seperti push up, sit up, dan squat jump sebelum atau setelah menyelesaikan pekerjaan.Hal ini bagus untuk pikiran yang positif dan tubuh yang bugar. Jangan juga duduk seharian. Lakukan relaxing dengan berjalan-jalan di sekitar agar tubuh tidak kaku.Dengan stok makanan melimpah di rumah, tentunya godaan untuk mengunyah sangat besar dibandingkan menyelesaikan pekerjaan. Sebaiknya, tahan rasa nafsu makan yang besar agar tetap fokus menyelesaikan pekerjaan.Alih-alih mengonsumsi camilan yang tinggi kalori, sebaiknya konsumsi makanan atau camilan sehat dan konsisten mengonsumsinya agar mendapatkan kekuatan sepanjang hari.Kamu bisa memulainya dengan sarapan yang kaya serat dan protein. Kemudian, disiplin untuk menetapkan jadwal makan agar pekerjaan tidak terganggu.Ketika bekerja di kantor, bersosialisasi adalah bagian rutin setiap hari. Sesuatu yang sering kita terima begitu saja.Bekerja dari rumah dapat terasa mengasingkan diri. Oleh sebab itu, sangat penting untuk terus melakukan komunikasi dengan rekan via media sosial atau secara virtual.