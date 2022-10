Enggak Susah Kok, Ini 7 Rekomendasi Olahraga untuk Lansia

1. Berjalan

Seiring bertambah usia, kekuatan pada sendi, otot, dan tulang mulai menurun. Untuk berolahraga yang diinginkan saat usia muda pun belum tentu bisa dilakukan pada masa Lanjut Usia ( Lansia ).Meskipun sudah tidak sekuat pada saat usia muda, aktivitas olahraga tetap diperlukan untuk meningkatkan kesehatan bagi para Lansia. Setidaknya, diperlukan 150 menit per minggu atau sekitar 30 menit per hari untuk melakukan olahraga Dr. Antonius Andi Kurniawan, Sp.KO, dokter spesialis kedokteran olahraga di RS Pondok Indah merekomendasikan olahraga-olahraga apa saja yang bisa dilakukan oleh para Lansia. Berikut di antaranya:Aktivitas ini dapat menambah stamina, membakar kalori berlebih, dan menguatkan jantung. Jarak berjalan tidak perlu terlalu jauh dan durasi pun tidak perlu terlalu lama, yang penting dilakukan secara rutin 30 menit per hari.Olahraga yang termasuk jenis kardio ini juga mampu menjaga kesehatan jantung. Jangan lupa atur sadel dan stang sepeda sesuai dengan tubuhmu untuk meminimalisir terjadinya cedera.Melakukan gerakan dansa sambil diiringi musik atau lagu kesenangan tentu menjadi aktivitas yang sangat menyenangkan. Tak hanya itu, ternyata berdansa juga baik untuk menjaga kebugaran dan keseimbangan tubuh.Olahraga ini termasuk jenis low impact dengan berbagai manfaat yang dapat dirasakan oleh para Lansia. Rutin berenang dapat membantu menguatkan otot dan sendi, membuat tubuh lebih rileks, meningkatkan kualitas tidur, membantu mengatasi kondisi radang sendi (osteoarthritis), saraf terjepit, atau low back pain. Melancarkan aliran darah, serta baik untuk kesehatan jantung, otak, dan paru-paruOlahraga ini membantu melatih pernapasan, menargetkan pada otot-otot tubuh yang lebih kecil dan lebih dalam. Selain itu, latihan ini juga mendukung persendian dengan menyeimbangkan kekuatan, mobilitas, dan fleksibilitas.Pilates juga mampu membantu meningkatkan kepadatan tulang dan mengurasi risiko terjadinya osteoporosis pada wanita pasca-menopause serta membantu memperbaiki postur tubuh pada lansia.Yoga merupakan jenis olahraga yang bertujuan untuk melatih fokus pikiran dan pernapasan. Tak hanya bermanfaat bagi kesehatan fisik, yoga juga baik untuk kesehatan mental para Lansia sehingga dapat mengurangi risiko stres atau bahkan depresi.Sekilas, gerakan tai chi hampir serupa dengan senam biasa, hanya saja memiliki ritme yang lebih lambat. Olahraga ini baik untuk meningkatkan kelenturan, keseimbangan, dan kekuatan tubuh.