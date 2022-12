6 Jenis Orgasme yang Belum Banyak diketahui

Orgasme Anal

Orgasme Energi

Orgasme Emosional

Orgasme Puting

Zona Orgasme

Coregasm

(FIR)

Banyak orang menganggap orgasme sebagai puncak gairah seksual. Ini adalah perasaan kesenangan dan sensasi fisik yang kuat. Orgasme biasanya dihasilkan dari rangsangan seksual dan melibatkan otot, pembuluh darah, dan pelepasan bahan kimia yang dikenal sebagai endorfin.Laki-laki biasanya akan mengalami ejakulasi saat mencapai orgasme dan perempuan akan mengalami kontraksi dinding vagina. Wanita juga dapat mengalami ejakulasi selama aktivitas seksual atau saat mengalami orgasme.Ketika kita berbicara tentang orgasme, itu mencakup banyak percakapan. Lagi pula, orgasme bermanifestasi berbeda untuk setiap orang. Mereka mungkin merasa berbeda, datang melalui sensasi yang berbeda, bertahan untuk durasi yang berbeda, bahkan mungkin berasal dari titik kesenangan yang berbeda pula.Ingat bahwa titik orgasme kemungkinan ditemukan jika dijelajahi. Jika kamu penasaran dan nyaman, berikut adalah enam produk sampingan potensial dari kenikmatan seksual yang tidak banyak diketahui:Seks anal sebagian besar masih merupakan topik yang tabu, tetapi semakin banyak wanita yang mencobanya dan sangat menyukainya.Pada 2009, Survei Nasional Seks dan Perilaku menemukan bahwa 94% wanita yang diteliti telah mencapai orgasme dari seks anal — tingkat orgasme yang lebih tinggi daripada wanita yang melakukan hubungan seks vaginal atau melakukan seks oral.Saluran anus itu sendiri kaya akan ujung saraf, tetapi rektum, yang berada tepat melewati saluran, berbagi dinding tipis dengan saluran vagina. Ini berarti G-spot, puncak internal klitoris, dapat dicapai secara tidak langsung melalui anus.Tetapi perlu diketahui, seks melalui anus akan berujung pada IMS tertentu, maka kamu harus mempertimbangkannya dengan baik.Orgasme energi bisa menjadi pengalaman erotis, apa yang terjadi selama orgasme energi itu unik. Orgasme energi melepaskan akumulasi ketegangan di tubuh dan pikiran dan terkadang terhubung ke jiwa.Orgasme jarang diamati di luar bidang aktivitas seksual, orgasme energi tidak terbatas pada seks atau rangsangan fisik apa pun. Sebaliknya, orgasme energi akan mengalir ke batas tubuhmu dan seterusnya. Ini juga memungkinkan untuk mengalami orgasme energi melalui tindakan memberi kesenangan (foreplay).Sekali lagi, orgasme tidak selalu bersifat seksual. "Emotion-gasms", menghasilkan penumpukan energi yang sama. Kombinasi napas, gerakan, suara, dan kontraksi otot diikuti dengan pelepasan. Itu mungkin atau mungkin bukan emosi erotis.Emotion-gasm tidak bergantung pada emosi tertentu. Namun, untuk mencapai emotion-gasm membutuhkan tingkat konsentrasi. Dan konsentrasi itu dapat dipusatkan pada perasaan non seksual atau erotisme.Organ seks terbesar tubuh adalah otak dan semua ujung saraf, baik dari puting susu maupun alat kelamin, terhubung di otak.Puting adalah zona sensitif seksual yang terkenal, tetapi wanita mungkin memiliki kemampuan untuk mencapai orgasme melalui rangsangan yang disengaja bukanlah pengetahuan umum.Banyak penelitian sejak awal 50-an, seperti yang diterbitkan pada 2011 dalam jurnal Sexual and Relationship Therapy, menunjukkan bahwa stimulasi puting memang dapat menyebabkan orgasme.Berlawanan dengan kepercayaan populer, rangsangan genital tidak diperlukan bagi sebagian orang untuk mencapai orgasme. Dari 216 orang yang disurvei dalam studi yang diterbitkan dalam jurnal Sexual and Relationship Therapy, 31 wanita mengatakan mereka mengalami zona orgasme.Banyak dari mereka mengalaminya melalui rangsangan di leher, cuping telinga, ketiak, pinggul, paha, jari kaki, dan kak. Bahkan, beberapa wanita dilaporkan mencapai orgasme hanya dengan berciuman.Sebuah studi dari Universitas Indiana yang diterbitkan dalam jurnal Sexual and Relationship Therapy pada 2012 menemukan bahwa olahraga dapat menyebabkan orgasme. Ini sering disebut sebagai "coregasm" karena, biasanya, latihan perut lah yang menyebabkannya.