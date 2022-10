Ikan berlemak

Alpukat

(Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Kacang

Brokoli

Sayuran hijau

Umumnya penderita diabetes cukup disulitkan untuk mengonsumsi makanan yang aman. Namun, dengan mencari tahu makanan terbaik untuk dimakan saat menderita diabetes tentu akan membuat hal tersebut tidaklah sulit. Untuk menjaga hal-hal sederhana, tujuan utamanya harus mengelola kadar gula darah tubuh.Selain itu, penting juga untuk mengonsumsi makanan yang dapat membantu mencegah komplikasi diabetes seperti penyakit jantung. Diet pun memiliki peran utama dalam mencegah dan mengelola diabetes. Berikut adalah beberapa makanan terbaik yang direkomendasikan Healthline untuk penderita diabetes, baik tipe 1 maupun tipe 2, di antaranya:Salmon, sarden, herring, ikan teri, dan mackerel adalah sumber asam lemak omega-3 DHA dan EPA, yang memiliki manfaat besar bagi kesehatan jantung. Mendapatkan cukup lemak ini secara teratur sangat penting bagi penderita diabetes, yang memiliki peningkatan risiko penyakit jantung dan stroke.Studi menunjukkan bahwa makan ikan berlemak juga dapat membantu mengatur gula darah. Penelitian itu melibatkan 68 orang dewasa yang kelebihan berat badan. Hasilnya, peserta yang mengonsumsi ikan berlemak mengalami peningkatan kadar gula darah pasca makan yang signifikan dibandingkan peserta yang mengonsumsi ikan tanpa lemak.Alpukat memiliki kurang dari satu gram gula, sedikit karbohidrat, kandungan serat tinggi, dan lemak sehat, jadi tidak perlu khawatir akan meningkatkan kadar gula darah. Hal ini membuat alpukat menjadi camilan yang ideal untuk penderita diabetes, terutama karena obesitas meningkatkan kemungkinan terkena diabetes.Sebuah studi tahun 2019 pada tikus menemukan bahwa avocatin B (AvoB), molekul lemak yang hanya ditemukan dalam alpukat, menghambat oksidasi tidak lengkap pada otot rangka dan pankreas, yang mengurangi resistensi insulin.Kacang-kacangan kaya akan vitamin B, mineral bermanfaat (kalsium, kalium, dan magnesium), dan serat. Mereka juga memiliki indeks glikemik yang sangat rendah, yang penting untuk mengelola diabetes. Kacang juga dapat membantu mencegah diabetes. Dalam sebuah penelitian yang melibatkan lebih dari 3.000 peserta yang berisiko tinggi penyakit kardiovaskular, mereka yang memiliki konsumsi kacang-kacangan yang lebih tinggi memiliki kemungkinan lebih kecil terkena diabetes tipe 2.Setengah cangkir brokoli yang dimasak hanya mengandung 27 kalori dan 3 gram karbohidrat yang dapat dicerna, bersama dengan nutrisi penting seperti vitamin C dan magnesium. Brokoli juga dapat membantu mengelola kadar gula darah. Satu studi menemukan bahwa mengonsumsi kecambah brokoli menyebabkan penurunan glukosa darah pada penderita diabetes.Sayuran hijau sangat rendah karbohidrat yang dapat dicerna, atau karbohidrat yang diserap oleh tubuh, sehingga tidak akan mempengaruhi kadar gula darah secara signifikan. Bayam, kangkung, dan sayuran hijau lainnya adalah sumber yang baik dari banyak vitamin dan mineral, termasuk vitamin C. Beberapa bukti menunjukkan bahwa penderita diabetes memiliki kadar vitamin C yang lebih rendah daripada orang tanpa diabetes, dan mereka mungkin memiliki kebutuhan vitamin C yang lebih besar.