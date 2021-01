5 Jenis Latihan Kardio yang Bisa Menurunkan Berat Badan

Ilustrasi-Pexels

Jakarta: Salah satu cara untuk membantu menurunkan berat badan adalah dengan berolahraga. Olahraga kardio bisa menjadi pilihan untuk membantumu menurukan berat badan.



Olahraga kardio juga banyak jenisnya, sehingga kamu mempunyai pikihan agar bisa membantu menurunkan berat badanmu. Berikut ini adalah beberapa jenis latihan kardio yang bisa membantu menurunkan berat badan:

1. Berlari

Berlari dengan kecepatan sedang dan stabil adalah cara yang pasti untuk membakar lemak dan kalori. Tetapi ini bukan cara yang paling ekonomis untuk membangun atau bahkan mempertahankan otot.



“Pada saat berlari, seseorang dapat membakar sekitar 940 kalori dalam satu jam sambil berlari dengan kecepatan 8,5 menit per km— atau 7 mph di treadmill selama satu jam,” jelas Chris Ryan, C.S.C.S., seorang pelatih fisik dan pendiri Chris Ryan Fitness.

2. Lompat tali

Lompat tali menjadi latihan yang paling sering dilakukan saat pelatihan tinju. Alasannya, selain murah dan mudah dilakukan, latihan ini dapat meningkatkan kecepatan kaki serta membakar banyak kalori.



"Lompat tali bukan hanya melatih kekuatan gerakan kaki, memperkuat bahu, dan koordinasi, melainkan dapat memicu mensimulasikan lari cepat, memungkinkan kamu membakar sebanyak 500 kalori hanya dalam 30 menit," kata Ben Boudro, CSCS, pemilik Xceleration Fitness di Auburn Hills.

3. Bersepeda

Sepeda statis adalah latihan andalan di sebagian besar pusat kebugaran, tetapi kamu harus menggunakannya dalam kecepatan tinggi. Kamu harus rela mengendarainya dengan kecepatan tinggi. Jadi jangan mengayuh sepeda statis sambil memainkan ponsel.



“Selama melakukan sepeda statis dengan kecepatan yang tinggi, seseorang dapat membakar hampir 1.150 kalori per jam. Sedangkan bersepeda di jalanan dengan intensitas yang lebih moderat hanya akan membakar setengah dari jumlah tersebut, yaitu sekitar 675 kalori per jam," ujar Roger Adams, Ph.D., seorang pakar nutrisi dan penurunan berat badan..

4. Berenang

Berenang merupakan latihan yang akan berpengaruh pada seluruh tubuh. Pada dasarnya saat berenang, kita melawan gravitasi.



"Dengan begitu, otot bekerja ekstra keras untuk membuat tubuh tetap mengapung tanpa istirahat sampai kita keluar dari air,” kata Boudro. Faktanya, dengan berenang cepat selama satu menit saja sudah bisa membakar 14 kalori.

5. Mendayung

“Mendayung adalah cara yang bagus untuk menggabungkan tubuh bagian atas dan bawah dalam cara yang relatif rendah stres untuk persendian dan ligamen,” jelas Ryan.



Mendayung dapat membakar lebih dari 800 kalori per jam. Sementara untuk meningkatkan intensitas, kamu bisa sprint pendek dan akan menghasilkan lebih dari 1.000 kalori per jam dengan sangat cepat.

(FIR)