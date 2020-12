Teh Hitam vs Kopi Hitam, Mana yang Lebih Baik?

Ilustrasi-Pexels

Jakarta: Teh dan kopi telah menjadi minuman favorit bagi banyak orang. Tak hanya membuat kamu tetap hangat, minuman ini juga memberi dorongan energi yang sangat dibutuhkan untuk memulai hari kamu.



Kendati demikian, untuk membuat minuman kamu sehat, pertimbangkan untuk menghindari gula dan susu, sehingga membuatnya menjadi kopi hitam dan teh hitam. Meskipun tak semua orang menyukainya, tetapi manakah yang lebih sehat di antara keduanya?



Berikut ulasannya mengutip dari Times of India:

Kopi hitam

Semua penggemar kebugaran menyukai kopi hitam. Dikatakan bahwa meminum secangkir kopi hitam tepat sebelum pergi ke gym dapat meningkatkan metabolisme kamu. Kandungan kafein yang tinggi dalam kopi memberi kamu lonjakan energi yang dibutuhkan untuk berolahraga.



Kopi hitam kaya akan berbagai antioksidan, magnesium, dan kalium. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam International Journal of Epidemiology menemukan bahwa orang yang mengonsumsi kopi hitam memiliki risiko lebih rendah terkena obesitas dan diabetes tipe 2. Satu cangkir kopi hitam memiliki nol kalori.

Teh hitam

Teh hitam dan kopi hitam sebenarnya serupa, tetapi teh hitam memiliki kandungan kafein yang lebih rendah. Teh hitam juga tidak memiliki lemak jenuh dan dapat meningkatkan kekebalan kamu.



Sebuah studi yang diterbitkan dalam European Journal of Nutrition menemukan bahwa orang yang mengonsumsi teh hitam secara teratur bisa mengurangi berat badan dengan cepat. Satu cangkir teh hitam memiliki dua kalori.

Mana yang lebih baik?

Kedua minuman tersebut sehat dan tergantung pada manfaat yang kamu cari. Jika kamu berolahraga di pagi hari, kopi hitam lebih baik untuk memulai metabolisme dan memberi kamu energi yang dibutuhkan untuk berolahraga di gym.



Namun jika kamu tidak suka mengonsumsi terlalu banyak kafein, teh hitam bisa menjadi pilihan yang baik. Perlu kamu ketahui, orang yang menderita masalah kecemasan dan hipertensi juga harus menghindari kopi hitam.



Lebih lanjut, para ahli menyarankan agar semua orang menghindari minum kopi hitam menjelang larut malam karena dapat mengganggu siklus tidur kamu. Jadi, kira-kira mana yang kamu pilih?

(FIR)