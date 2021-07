1. Jeruk

Menjaga sistem imun tubuh sangatlah penting, terutama pada masa pandemi covid-19 seperti sekarang. Salah satunya adalah dengan mengonsumsi vitamin C yang bisa ditemukan dalam berbagai jenis buah-buahan dan sayuran.Seperti yang kita tahu bahwa vitamin C secara khusus berfungsi sebagai antioksidan dan juga berperan besar dalam fungsi kekebalan tubuh.Lantas, apa saja buah yang tinggi akan vitamin C? Mengutip dari Good Housekeeping, berikut ini adalah daftarnya:Jeruk menjadi salah satu "maskot" buah yang tinggi akan vitamin C. Tidak hanya itu saja, jeruk juga kaya akan mikronutrien. Satu buah jeruk berukuran sedang mengandung sekitar 70mg vitamin C yang bisa memenuhi sekitar 78 persen kebutuhan tubuh akan vitamin C. Jika kamu memilih jus jeruk, pastikan memilih jus yang mengandung jus jeruk asli dan tidak mengandung gula tambahan.Buah yang menyegarkan ini mengandung 64mg vitamin C atau dapat memenuhi sekitar 71 persen kebutuhan tubuh akan vitamin C, pada buah berukuran sedang. Jenis kiwi lainnya, seperti golden kiwi mengandung lebih banyak vitamin C menjadikannya sumber mikronutrien yang luar biasa.Buah berwarna merah cerah ini juga kaya akan vitamin C. Setengah cangkir stroberi yang sudah dipotong-potong bisa mengandung 49mg vitamin C dan bisa memnuhi lebih dari 50 persen kebutuhan harian akan vitamin C. Buah ini juga kaya akan antioksidan dan mengandung serat yang tinggi juga.Mangga termasuk salah satu buah yang menjadi favorit banyak orang. Buah tropis yang menyegarkan ini tidak hanya kaya akan nutrisi tetapi juga memiliki rasa yang lezat. Satu cangkir mangga yang sudah dipotong-potong mengandung 45mg vitamin C dan sudah bisa memnuhi setengah dari kebutuhan harian akan vitamin C. Selain itu, mangga juga sumber folat dan tembaga yang baik.Satu bungkus tomat ukuran sedang mengandung 17 mg vitamin C, menjadikannya sumber mikronutrien yang baik. Dan memasak tomat, seperti dalam saus atau semur, sebenarnya dapat meningkatkan jumlah likopen (antioksidan kuat yang ditemukan dalam tomat) yang dapat diserap tubuh.