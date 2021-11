Saat Berusia 50 Tahun, Sebaiknya Jangan Lakukan 5 Kebiasaan Ini

1. Merokok

(Di usia 50 tahunan, sebaiknya kamu mengikuti aturan minum obat dari dokter sangat penting. Tidak sembarang minum obat, atau menambah atau mengurangi dosis yang sudah ditentukan. Foto: Ilustrasi/Unsplash.com)

2. Mengonsumsi obat

3. Jadwal tidur yang tidak teratur

4. Berhenti aktif dan berolahraga

5. Mengabaikan peningkatan risiko penyakit

(TIN)

Menjadi tua tidak bisa dihindari. Mungkin kamu masih merasa berusia 25 tahun, tidak dengan tubuh kamu. Kamu hanya perlu mengubah beberapa kebiasaan.Penulis Becoming Ageless, Struss Zelnick mengungkapkan, jangan bertanya bagaimana kamu akan mencapai tujuan diet, kebugaran, materi, atau spirtual. Karena ini tidak mungkin menghasilkan apa yang kamu cari.Sebaliknya, mulailah dengan bertanya pada diri sendiri, "Apa yang saya inginkan?" Jawaban itu akan mendorong setiap keputusan yang kamu buat. Ini juga akan membuat 'bagaimana' lebih mudah untuk ditentukan dan pada akhirnya, dicapai.Berikut beberapa yang harus ketahui tentang kebiasaan yang tidak boleh kamu lakukan setelah usia 50 tahun seperti disarankan oleh Eat This Not That.Ini lebih buruk dengan seiring usia kamu. Tahukah mengapa rokok lebih berbahaya setelah usia 50 tahun? "Seiring bertambahnya usia, kekebalan tubuhmu mulai menurun,” ujar Dr Amaan Malbari, seperti disebutkan dalam laman yang sama. Merokok dapat berdampak buruk pada paru-paru dan kesehatan karena sistem kekebalan tubuh mulai turun.Ketika orang mulai menua, ada pola pikir yang dibuat di dalam diri mereka bahwa pengobatan adalah wajib. Padahal pola pikir itu dapat menyebabkan komplikasi lain.Misal, mereka mengalami sakit kepala ringan, nyeri sendi yang normal, di mana tanpa obat pun tak masalah. Namun, mereka merasa wajib minum obat untuk setiap masalah kesehatan . Nah, ini yang harus dihindari saat kamu berusia 50 tahun . Untuk hal ini sebaiknya kamu konsultasikan pada doktermu ya.Tidur adalah aktivitas terpenting yang harus dilakukan seseorang tepat waktu ketika orang berusia 50 tahun. Saat mulai menua, tubuh mulai lelah dengan sangat cepat sehingga tidur dan bangun pada waktu tertentu. Dan itu menjadi kewajiban.Olahraga sangat penting untuk penuaan yang sehat. Ini membantu mencegah penyakit, meningkatkan kemampuan secara keseluruhan, dan dapat memiliki banyak manfaat mental juga.Salah satu alasan besar mengapa olahraga sangat penting adalah karena seiring bertambahnya usia, kita menjadi lebih rentan terhadap perilaku menetap. Seiring bertambahnya usia, otot mulai melemah. Ini dikenal sebagai sarkopenia. Seiring berkembangnya sarkopenia, kita tidak dapat melakukan aktivitas seperti dulu.Risiko penyakit jantung meningkat seiring bertambahnya usia sehingga membatasi makanan yang lebih tinggi lemak jenuh dan dapat meningkatkan kolesterol, adalah kuncinya.Batasi daging merah (terutama varietas ultra olahan) dan lemak penuh. susu termasuk keju dan mentega. Sebaliknya, nikmati ikan kaya omega-3 seperti salmon, kacang-kacangan, dan minyak zaitun yang menyehatkan jantung.