Tak Ingin Kolesterol Tinggi, 4 Minuman Ini Harus Dihindari

1. Alkohol

(Satu porsi jus buah tanpa gula jika dibandingkan satu porsi makan berat memang memiliki kandungan kalori yang lebih rendah. Namun dalam hal menjaga pola makan, keseimbangan nutrisi dalam makanan juga tetap perlu diperhatikan ya. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

2. Jus buah dengan tambahan gula

3. Minuman ringan

4. Milkshake

(TIN)

Seiring bertambahnya usia, kolesterol tinggi menjadi masalah umum. Faktanya, untuk orang-orang yang berusia antara 45-65 tahun disarankan untuk melakukan pemeriksaan kolesterol setiap satu atau dua tahun. Dan setahun 1 kali setelah usia 65 ke atas.Kolesterol tinggi mungkin sudah umum, tapi kalau tidak diobati bisa menyebabkan penyumbatan arteri dan penyakit jantung. Namun begitu, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk menjaga kadar kolesterol yang sehat.Misal, olahraga teratur dan menerapkan kebiasaan makan dan minum yang lebih sehat . Mau tahu, apa saja minuman harus dihindari bila tidak ingin kadar kolesterol meningkat? Yuk, simak penjelasan yag berhasil dikutip dari Eat This, Not That! untuk kamu.Pertumbangkan kembali berapa banyak alkohol yang kamu konsumsi secara teratur. Terlebih bila kamu seseorang yang berisiko tinggi kolesterol "Alkohol bisa meningkatkan kadar kolesterol karena kemampuannya merangsang hati untuk memproduksi lebih banyak zat lemak," ujar ahli diet terdaftar Ronald Smith, RD. Dan menurut CDC, mengonsumsi dua minuman beralkohol per hari dapat menyebabkan peningkatan hingga 20 persen kadar kolesterol total dalam tubuh.Jus buah alami dapat menjadi bagian yang sehat dari diet, terutama yang mengandung antioksidan tingkat tinggi, seperti jus delima.Namun, mengonsumsi terlalu banyak minuman buah, seperti minuman yang mengandung gula tambahan dalam jumlah ekstra, dapat berpotensi berbahaya bagi mereka yang berisiko lebih tinggi mengalami peningkatan kadar kolesterol.Minuman buah (bukan jus buah) dapat mengandung kadar gula tambahan yang tinggi, yang meningkatkan kadar trigliserida . Akibatnya, kadar kolesterol LDL meningkat.Meskipun lezat, minuman ringan bisa sangat berbahaya bagi kadar kolesterol dan kesehatan secara keseluruhan. "Minuman ini dikemas dengan gula dan fosfat, yang merupakan bahan yang meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuhmu," tandas Smith.Bila kamu seorang pencinta milkshake yang lezat di restoran, hati-hati. Kamu harus memantau berapa banyak milkshake yang sudah dikonsumsi. Karena, minuman ini dapat berdampak negatif pada kadar kolesterol tubuh.Penelitian membuktikan kolesterol dapat dipengaruhi bahkan oleh satu kali makan tinggi lemak jenuh. Nah, milkshake tinggi lemak jenuh dari es krim. Jadi sebaiknya batasi jumlah yang kamu konsumsi.