Akhir-akhir ini semakin banyak orang yang mengikuti pola diet vegetarian . Mereka beranggapan dengan mengikuti pola diet vegetarian, tubuh bisa menjadi lebih sehat dan lebih baik. Bahkan, beberapa orang juga menganggap bahwa melakukan pola diet vegetarian memiliki dampak positif terhadap lingkungan. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa diet vegetarian sendiri memiliki berbagai macam jenis.Jika kamu tertarik untuk mengikuti diet vegetarian, sebaiknya kenali dan perhatikan beberapa jenis pola diet vegetarian berikut ini!Jessica Cording, RD, penulis buku The Little Book of Game-Changers: 50 Healthy Habits For Managing Stress & Anxiety menyebutkan jenis vegetarian ini sebagai “yang paling aman” karena lebih fleksibel dibandingkan jenis vegetarian lainnya.Makanan yang dikonsumsi para pengikut diet flexitarian berbasis tumbuhan, namun masih memungkinkan untuk mengonsumsi daging-dagingan jika mengalami kamu perubahan mood.Pescatarian adalah orang-orang yang memilih untuk sebagian besar mengonsumsi makanan nabati, tetapi juga memasukkan makanan laut sebagai sumber protein (karena mereka tidak makan daging). Banyak pescatarian juga makan susu dan telur.“Ini cenderung baik bagi seseorang yang ingin menjadi vegetarian tetapi tetap mencintai ikan atau menginginkan manfaat nutrisi dari ikan,” kata Cording.Salah satu jenis diet yang paling populer adalah lacto-ovo vegetarian. Diet ini menghindari daging, ikan, dan unggas, tetapi tetap mengonsumsi produk hewani seperti susu dan telur.“Ini tepat untuk seseorang yang ingin menjadi vegetarian utama tetapi tidak sepenuhnya vegan. Namun, jika kamu merasa lelah atau tidak kenyang setelah makan, perhatikan asupan keseluruhan untuk memastikan tubuh mendapatkan semua nutrisi yang kamu butuhkan," saran Cording.Satu langkah diatas lacto-ovo vegetarian adalah lacto vegetarian yang mengonsumsi makanan nabati dan produk susu, tetapi menghindari daging, makanan laut, dan telur. Meskipun, banyak orang yang menjalankan diet lakto-vegetarian dengan baik, Cording merekomendasikan untuk tetap memperhatikan asupan susu yang dikonsumsi untuk memastikan tubuh tidak mengonsumsi susu berlebihan karena bisa menyebabkan kembung dan sembelit.Meskipun, ovo vegetarian tidak makan daging, makanan laut, atau produk susu, mereka masih makan telur dan produk yang mengandung telur. Meskipun, tidak sepopuler diet lacto-ovo vegetarian atau lacto vegetarian, diet ini juga menawarkan fleksibilitas.“Jika kamu mengikuti pola diet ini, pastikan telur yang kamu konsumsi organik untuk menurunkan paparan antibiotik dan pestisida,” tutup Cording.