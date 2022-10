5 Strategi Nutrisi untuk Dorongan Seks yang Lebih Kuat

1. Vitamin E dan fungsi seksual

(Kacang jadi salah satu asupan yang baik untuk meningkatkan gairah seks. Ini karena kacang-kacangan termasuk sumber alami L-arginine. Asam amino yang membantu meningkatkan fungsi seksual pada pria dengan menjaga kelenturan pembuluh darah. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

2. Zat besi

3. Makanan mengandung seng

4. Kurangi alkohol dan nikotin

5. Minimalkan lemak jenuh

(TIN)

Beberapa orang mengatakan makanan tertentu memiliki efek pada gairah seks mereka. Tetapi menurut Mayo Clinic, klaim itu berlebihan, karena banyak afrodisiak yang tidak didukung oleh studi ilmiah. Itu tidak berarti apa yang kita makan tidak memengaruhi fungsi seksual. Bukti menunjukkan bahwa dorongan seks kamu dapat dibantu dengan memiliki pikiran yang aktif dan tubuh yang sehat."Nah, inilah yang perlu diketahui. Kehidupan seks yang sehat bergantung pada nutrisi yang baik, fungsi saraf yang baik, kadar hormon yang sehat dan aliran darah yang tidak terhalang ke daerah panggul sangat penting untuk kinerja seksual ," jelas Tasneem Bhatia, MD, ahli medis integratif bersertifikat di Atlanta, dan penulis Super Woman Rx.Banyak ahli percaya bahwa fungsi seksual mungkin akan terganggu tanpa pasokan vitamin E yang baik. Dan ini ditemukan dalam minyak, kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran hijau, dan minyak gandum.Beberapa penelitian kecil, termasuk yang diterbitkan pada tahun 2019 di jurnal Advances in Integrative Medicine, menunjukkan setelah enam minggu mengonsumsi suplemen yang terbuat dari vitamin E dan ginseng, pria dengan disfungsi ereksi menunjukkan perbaikan kondisi mereka, dibandingkan dengan kelompok yang mengonsumsi plasebo.“Akar dari fungsi seksual adalah keseimbangan hormon dan kita membutuhkan banyak lemak sehat untuk keseimbangan hormon yang baik,” ujar Dr Bhatia, seperti yang dikutip dari laman The Healthy.Dalam sebagian besar penelitian terbaru, vitamin E tidak secara langsung terkait dengan fungsi seksual, tetapi merupakan penanda. Jika kadar vitamin E rendah, kamu mungkin mengalami masalah dengan malabsorpsi lemak, yang berarti tidak dapat mencerna lemak atau menyerap lemak. Itu yang bisa memengaruhi fungsi.Kelelahan dan depresi adalah penyebab umum keluhan seksual. Keduanya sering dikaitkan, dan keduanya dapat dibantu dengan olahraga teratur, yang merangsang produksi endorfin (zat kimia otak yang meningkatkan suasana hati). Dalam beberapa kasus, anemia defisiensi besi mungkin bertanggung jawab atas kelelahan.Tanda-tanda kemungkinan kekurangan zat besi, “Biasanya kulit berubah warna, menjadi pucat atau kusam,” ujar Dr Bhatia. Tanda lainnya, mungkin menjadi cepat lelah atau kehabisan napas, lebih mudah pusing, dan kedinginan.Semua ini adalah tanda-tanda kekurangan zat besi versus kelelahan umum. Diet yang mencakup daging, ikan dan kerang, kacang-kacangan, biji-bijian dan sereal, sayuran berdaun hijau, dan buah-buahan kering dapat membantu mengisi kembali simpanan zat besi.Seng terkait dengan fungsi seksual, tetapi pentingnya untuk dorongan seks belum sepenuhnya dipahami. Sebuah tinjauan studi yang diterbitkan pada tahun 2018 di Journal of Reproduction & Infertility, misalnya, menunjukkan bahwa seng sangat penting untuk kesuburan pria (jumlah mineral yang cukup diperlukan untuk fungsi sperma normal dan pembuahan). Namun, ada sedikit penelitian yang solid tentang hubungan antara seng dan dorongan seks.Untuk memastikan mendapatkan banyak mineral penting ini, ingatlah, tiram mengandung lebih banyak seng per porsi daripada makanan lain, tetapi daging merah dan ayam menyediakan sebagian besar seng dalam makanan khas Amerika.Sumber lain termasuk kacang-kacangan, kacang-kacangan, jenis makanan laut tertentu (seperti kepiting dan lobster), biji-bijian, sereal, dan produk susu.Efek alkohol pada fungsi seksual diringkas dengan rapi oleh William Shakespeare, yang mencatat bahwa anggur "membangkitkan keinginan, tetapi menghilangkan kinerjanya." Alkohol berlebihan mengangkat hambatan perilaku, tetapi ini dapat dibatalkan oleh efek depresannya. Alkohol juga memiliki aksi yang mirip dengan hormon estrogen wanita.Hal ini dapat menyebabkan impotensi dan menyusutnya testis (buah zakar) pada pria yang banyak minum. Nikotin, sementara itu, adalah musuh arteri. Tidak hanya mempromosikan pembentukan plak penyumbatan arteri di pembuluh darah penis, itu juga menyempitkannya."Satu minuman membuat rileks, dua mungkin baik-baik saja, tetapi pada saat mencapai tiga atau empat, alkohol benar-benar memengaruhi fungsi seksual pria dan wanita," jelas Dr Bhatia.Dampak langsungnya adalah masalah gairah bagi wanita dan masalah ereksi pada pria. Tetapi dampak jangka panjang dari alkohol dan nikotin, adalah menerjang hormon. Dan itu benar-benar mengganggu gairah seks ketika seluruh keseimbangan itu kacau.Semua orang tahu tentang hubungan antara asupan tinggi lemak jenuh, peningkatan kadar kolesterol darah, dan penumpukan plak lemak aterosklerotik pada pembuluh darah di sekitar jantung. Namun, tidak dipahami dengan baik bagaimana plak serupa berkembang di berbagai pembuluh darah kecil di penis.Tanpa sirkulasi yang mengalir bebas, penis tidak dapat secara fisik menanggapi pesan dari dorongan seks. “Ada tiga nutrisi yang dibutuhkan pria untuk ereksi, arginin, yang merupakan asam amino, seng, dan vitamin B dalam jumlah yang tepat,” imbuh Dr Bhatia.Jadi ketika pria makan makanan junky yang tinggi lemak jenuh, mereka tidak mendapatkan nutrisi penting yang dibutuhkan untuk mendukung dan menyeimbangkan hormon dan mendukung aliran darah ke penis. Kurangnya nutrisi merusak kadar hormon seperti testosteron.