Ampuh! Ini 6 Jurus Jitu Cepat Lupakan Mantan

(CDC mengungkapkan berolahraga dapat menurunkan risiko penyakit kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Ini juga baik untuk retunnel energi sedih kamu setelah putus dari pasangan. Foto: Ilustrasi/Dok. Unsplash.com)

1. Akui emosi atau perasaan yang dirasakan

2. Jika tak kuat menahan duka

3. Berhenti membicarakan mantan ke siapa pun

4. Cari kegiatan positif

5. Bersyukur

6. Tidak perlu terburu-buru menjalin hubungan percintaan yang baru

(TIN)

Kisah cinta kamu di awal tahun 2024 malah kandas? Jika iya, memang berat untuk merasakan patah hati ya Teman Gaya. Namun. kamu juga tidak boleh bermuram durja terlalu lama.Psikolog Meriyati Budiman, M.Psi, Psi mengatakan memang selama kita hidup, ingatan tidak akan pernah hilang, maka kamu pasti akan selalu ingat mantan pasangan . Meskipun rasa atau emosinya sudah berbeda.Emosi ingin menangis atau marah saat mendengar namanya sudah tidak ada, dan memang ini membutuhkan waktu dan proses. Agenda utamanya adalah berupaya untuk move on dan mengikhlaskan mantan.Berikut ini adalah hal-hal yang bisa dilakukan untuk mempercepat move on dan mengikhlaskan mantan dari Meriyati Budiman, M.Psi, Psi.Jangan disangkal atau dipendam. Jika ingin menangis, menangislah. Ingin marah, marahlah. Lepaskan semua rasa yang ada.Kamu juga dapat berkonsultasi ke psikolog untuk "curhat" secara psikologis jika ada perasaan ingin menyakiti diri sendiri atau tidak kuat menahan duka.Hal ini karena dengan menceritakan kembali tentang mantan hanya akan membawa ingatan kamu kembali ke mantan dan hal ini tidak ada gunanya sama sekali. Selain itu, berhenti stalking mantan di akun media sosialnya. Intinya semakin sering membicarakannya atau mengetahui kabar mantan akan membuat kamu semakin jauh dari move on.Kamu bisa lakukan seperti olah raga, mengikuti workshop, jalan bersama teman-teman, untuk mengisi waktu luang yang biasanya dilakukan bersama mantan.Jalani hidup dengan rasa syukur. Waktu dan pikiran kamu jauh lebih berharga daripada hanya merenungi sang mantan atau merengek kembali padanya. Ingat kembali alasan putus kalian berdua. Jangan ingat-ingat kenangan yang indah karena hanya akan membuat diri kamu terpuruk jauh ke dalam rasa duka dan sakit hati bahkan kebencian.Punya pacar baru bukan berarti kamu sudah move on. Karena jika masih berduka dan sudah keburu menjalin hubungan yang baru maka hubungan tersebut biasanya tidak akan berjalan dengan baik juga. Izinkan diri kamu dan beri waktu pada diri kamu untuk melepaskan sang mantan agar kamu dapat bisa memulai kembali kehidupanmu yang cerah di masa mendatang.