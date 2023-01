Awas Omicron XBB 1.5 atau Virus Kraken! Ini Pengertian dan Gejalanya

Pilek

Sakit tenggorokan

Batuk kering

Sakit kepala

Suara serak

Nyeri otot dan lemas

(FIR)

Virus corona SARS-CoV-2 varian Omicron kembali alami mutasi. Penyebutan virus mutasi kali ini adalah Omicron XBB 1.5 atau Omicron Kraken. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah memberi peringatan virus ini sejak 4 Januari 2023 lalu.Varian virus Omicron Kraken ini diketahui telah terdeteksi di 74 negara, termasuk China, Inggris, Amerika Serikat, Australia, India, Pakistan, dan juga India. Identifikasi pertama kali pada virus mutasi ini saat di Amerika Serikat, Oktober 2022 lalu.Mengutip dari Evening Standar, menurut Anddrew Perkosz, seorang ahli virologi Universitas Johns Hopkins, virus Omicron XBB 1.5 atau Omicron Kraken ini memiliki mutasi tambahan. Sehingga, virus ini bisa mengikat lebih mudah dan kuat pada sel lain. Hal ini membuat virus Kraken bisa menular lebih cepat.Menurut Center for Disease and Prevention Control (CDC), kemungkinan lonjakan kasus dari Covid-19 bisa terjadi karena virus mutasi ini, yakni Omicron XBB 1.5 atau Omicron Kraken. Amerika Serikat sendiri melonjak dari 4 persen hingga 41 persen.Meski menular tinggi, tetapi belum diketahui pasti gejala yang benar-benar bisa mendeteksi seseorang mengalami penularan Covid-19 varian Omicron Kraken ini. Namun, gejala-gejala paling sering dialami ini, bisa kamu ketahui untuk menjadi peringatan diri:Hidung gatal hingga menyebabkan pilek bisa menjadi salah satu bentuk gejala kamu mengalami penularan virus ini. Hidung pun pula bisa tersumbat.Gejala umum ini sering dialami pada varian-varian sebelumnya. Gejala sakit tenggorokan ini membuatmu terasa sakit hingga sulit menelan makanan.Bukan batuk berdahak, tetapi batuk kering bisa menandai gejala varian ini. Biasanya muncul setelah mengalami pilek dan sakit tenggorokan. Intensitas meningkat ketika di malam hari.Gejala ini juga seringkali dikeluhkan pada varian-varian sebelumnya. Biasanya muncul ketika pilek berlangsung.Akibat batuk dan tenggorokan sakit, suara serak bisa menyertai. Ini perlu diwaspadai oleh kamu juga.Badan terasa lesu dan lemas, nyeri pada persendian atau otot sering dialami oleh pasien-pasien pada varian-varian sebelumnya. Ternyata, pada varian ini pun kamu bisa mengalaminya.