Minyak Ikan Omega-3

Probiotik

Vitamin D

(Lemak baik untukmu, terutama yang kaya asam lemak omega-3. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Magnesium

St John's Wort

SAMe (S-Adenosylmethionine)

B-Kompleks

(yyy)

Ternyata, ada hubungan yang berkembang antara makanan dan suasana hati. Dan penelitian, seperti studi tahun 2020 di British Medical Journal, menunjukkan bahwa pola makan yang kaya akan makanan utuh dan tidak diproses bukan hanya mendukung kesehatan yang lebih baik tetapi juga rasa kesejahteraan secara keseluruhan."Contoh, gula darah rendah dapat menyebabkan suasana hati yang buruk, lekas marah, dan kekurangan energi,” ujar Elise Museles, pakar nutrisi psikologi makanan bersertifikat. Jadi penting untuk mengonsumsi makanan teratur yang memiliki keseimbangan makanan seperti karbohidrat, protein, dan lemak sehat. Juga, kata Museles, ketika perencanaan makan yang sehat menjadi rumit, suplemen penambah mood dapat memberikan dukungan ekstra.Berikut tujuh vitamin yang dimaksud, seperti:"Sekitar 60 persen otak terbuat dari lemak," tegas Museles. Jadi, tidak heran jika lemak baik untukmu, terutama yang kaya asam lemak omega-3. Ini sangat penting untuk fungsi otak dan suasana hati yang optimal, meningkatkan aktivitas neurotransmitter, dan menurunkan peradangan. Makanan omega-3 bisa didapat dari sumber makanan seperti kenari, biji rami, alpukat, dan salmon. Dan mengonsumsi suplemen minyak ikan dapat membantu memastikanmu mendapatkan (dan menyerap) cukup nutrisi pengatur mood.Otak dan usus terhubung erat melalui jalur luas yang saling berhubungan, yang secara kolektif dikenal sebagai sumbu otak-usus, ujar Jeff Gladd, MD, seorang dokter pengobatan integratif dan kepala petugas medis di Fullscript. "Menariknya, mikrobiota usus memiliki kemampuan untuk menghasilkan neurotransmiter yang dapat memengaruhi suasana hati dan respons stres," ujar Museles.Misalnya, memiliki cukup bakteri "baik" di usus adalah kunci untuk memproduksi serotonin juga dikenal sebagai hormon kebahagiaan. Selain makan banyak tanaman berwarna yang tinggi serat dan makanan probiotik, mengonsumsi suplemen probiotik dapat membantu memberi makan usus dengan bakteri baik yang dibutuhkannya.Vitamin D dan pengaturan suasana hati berjalan beriringan. Kadar vitamin D yang rendah dikaitkan dengan insiden depresi yang lebih tinggi, gangguan afektif musiman, kelelahan, dan kecemasan, di antara sejumlah masalah kesehatan lainnya. Kekurangan vitamin D menjadi salah satu kekurangan nutrisi paling umum.Magnesium juga dikenal sebagai mineral anti-stres, yakni nutrisi penting yang tidak cukup didapatkan oleh banyak orang dewasa dalam makanan mereka saja. Produk dengan magnesium glisinat, bentuk mineral yang paling mudah diserap tubuh. Melansir dari The Healthy, magnesium merupakan vitamin terbaik untuk bersantai di malam hari, karena magnesium dapat membantu meningkatkan relaksasi dan tidur yang lebih baik.John's Wort adalah suplemen yang dapat membantu mengatasi suasana hati yang buruk, kecemasan ringan, dan gejala depresi ringan, kata Emma Loker, spesialis kesehatan mental dari Healthy Minded. Sementara, cara yang tepat St John's Wort bekerja untuk mendukung suasana hati tidak sepenuhnya dipahami, peneliti mengusulkan bahwa suplemen ini bekerja pada neurotransmiter serotonin, dopamin, dan norepinefrin di otak, yang terlibat dalam pengaturan suasana hati.Berbagai penelitian menunjukkan bahwa St. John's Wort dapat mencegah kerusakan neurotransmiter ini, meningkatkan levelnya dalam tubuh dan berpotensi meningkatkan suasana hati.Merupakan senyawa yang diproduksi tubuh kita secara alami untuk membuat neurotransmiter kebahagiaan seperti dopamin dan serotonin. Sementara lebih banyak penelitian diperlukan untuk mengasah potensi suplemen SAMe untuk menjaga suasana hati kita dalam kondisi prima, tinjauan studi tahun 2020 yang diterbitkan dalam Annals of General Psychiatry mencatat bahwa penelitian yang ada telah menunjukkan hasil yang menggembirakan dan umumnya positif.Vitamin B memainkan banyak peran dalam tubuh, dan dua tugas utamanya adalah mengubah makanan menjadi energi seluler, menangkal kelelahan dan kekesalan, serta endukung fungsi normal sistem saraf pusat. Tingkat vitamin B yang rendah seperti B-12 dan folat telah dikaitkan dengan tingkat depresi yang lebih tinggi. Tinjauan penelitian baru-baru ini menemukan bukti bahwa melengkapi dengan vitamin B dapat membantu menghilangkan stres dan suasana hati yang rendah.