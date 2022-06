Meredakan Nyeri hingga Menangkal Infeksi Virus, Ini 5 Manfaat Konsumsi Air Jahe

Meredakan nyeri haid dan otot

(Bagi kebanyakan orang air jahe terbukti berkhasiat meredakan mual. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com

Sejak berabad-abad lamanya, jahe sudah dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan. Salah satu manfaat jahe yang paling populer adalah untuk menghangatkan tubuh.Menurut jurnal dalam US National Library of Medicine National Institutes of Health, ternyata jahe memiliki potensi untuk mengobati sejumlah penyakit termasuk gangguan degeneratif (radang sendi dan rematik).Bukan cuma itu, jika kamu mengonsumsi air jahe secara rutin, terdapat lima manfaat lain yang jarang diketahui, seperti:Rutin mengonsumsi air jahe bisa membantu mengurangi nyeri yang terjadi saat menstruasi. Sejumlah penelitian membuktikan bahwa jahe yang dikonsumsi dapat meredakan nyeri menstruasi pada wanita. Bahkan, khasiat dari jahe disebut tak berbeda jauh dengan obat ibuprofen dan asam mefenamat.Selain itu, menurut studi dari University of Georgia, Amerika Serikat, jahe memiliki efek antiperadangan yang juga berkhasiat mengurangi sakit otot. Namun, banyak sumber mengatakan jika meredakan sakit otot merupakan manfaat dari jahe merah.Menurut jurnal dalam US National Library of Medicine National Institutes of Health, rutin mengonsumsi jahe juga bisa menurunkan glukosa darah secara signifikan. Tak cuma itu, konsumsi jahe secara rutin juga bisa menurunkan kolesterol LDL (lemak jahat), trigliserida, sekaligus meningkatkan HLD (lemak baik).Khasiat jahe juga bisa membantu tubuh untuk menangkal infeksi bakteri dan virus tertentu. Pasalnya, kandungan gingerol dalam jahe dipercaya bisa menghambat infeksi bakteri, seperti shigella, E.coli, dan lain sebagainya.Tak hanya itu, manfaat minum jahe juga bisa meningkatkan sistem imun tubuh, sehingga dapat mencegah kerusakan DNA dan stres. Bahkan, manfaat minum jahe secara rutin juga bisa membantu mengatasi pilek dan fluSebuah penelitian dalam jurnal “BMC Complementary Medicine and Therapies” menunjukkan bahwa manfaat jahe dapat menghentikan pertumbuhan sel kanker ovarium. Dalam penelitian, jahe efektif dalam mengendalikan peradangan yang berkontribusi pada perkembangan sel kanker ovarium. Para peneliti menyimpulkan, jahe juga dapat menghentikan pertumbuhan sel kanker dengan menghentikan reaksi peradanganKepopuleran jahe sebagai penghilang mual dan pencegah mabuk laut sudah tidak perlu diragukan lagi. Minum air jahe memiliki manfaat untuk meredakan mual dan muntah, termasuk yang muncul sebagai efek samping pemulihan setelah operasi, kemoterapi, dan kehamilan (termasuk morning sickness).