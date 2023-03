Vitamin yang Baik untuk Ibu Hamil Beserta Kisaran Harga

Jakarta: Ibu hamil perlu mengonsumsi vitamin untuk jaga kesehatan tubuh dan janin. Apalagi pada masa kehamilan trimester satu dan tiga.



Vitamin adalah asupan tambahan yang diperlukan untuk membuat tubuh lebih sehat. Berikut Medcom rangkum vitamin yang baik untuk ibu hamil beserta kisaran harganya.

1. Asam Folat

Jenis vitamin yang satu ini membantu untuk membentuk sel-sel dan sistem organ pada janin hingga menjaga daya tahan tubuh. Biasanya produk vitamin yang mengandung asam folat berbentuk tablet dan kisaran harganya yakni Rp 13 ribu per strip.

2. Vitamin C

Sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ibu hamil perlu mengonsumsi sebanyak 85 mg vitamin C setiap harinya. Untuk harga produk yang mengandung VItamin C berbentuk kapsul berkisar mulai dari Rp 44 ribu per botol dengan berat 500 gram.



3. DHA

Ibu hamil dianjurkan untuk mengonsumsi DHA sebanyak 300 mg per hari agar kebutuhan asupan untuk perkembangan otak janin bisa tercukupi. Untuk kisaran harga produk DHA dalam bentuk tabelt berkisar mulai dari Rp 68 ribu per strip.

4. Zat Besi

Zat Besi perlu dikonsumsi oleh ibu hamil sebanyak 800 gm setiap harinya untuk menambah asupan nutrisi dan mencegah risiko penyakit pada janin. Untuk produk vitamin yang mengandung Zat Besi memiliki harga berkisar Rp 24 ribu per strip.

5. Vitamin D

Vitamin D memiliki manfaat untuk mengatur jumlah kalsium dan fosfat di dalam tubuh yang diperlukan oleh janin untuk membentuk pertumbuhan gigi dan tulang. Untuk produk Vitamin D memiliki harga berkisar Rp 32 ribu per strip.



Sebelum membeli produk dari vitamin-vitamin di atas, ada baiknya kamu melakukan konsultasi kepada dokter dan ahli terlebih dahulu. Semoga informasi di atas bisa membantumu untuk menjaga sang buah hati.



(Rafi Alvirtyantoro)

(WAN)