Sindrom Alice in Wonderland: Ketika Melihat Benda Lebih Besar atau Kecil

Sindrom Alice in Wonderland

Perubahan penglihatan dan pendengaran

(Dari berbagai penyebab di atas, migrain diyakini menjadi penyebab sindrom Alice in Wonderland yang paling umum pada orang dewasa. Sementara pada anak-anak, kondisi ini sering disebabkan oleh penyakit infeksi. Foto: Ilustrasi/Dok. Pexels.com)

Gejala Sindrom Alice in Wonderland yang ditimbulkan:

- Mikropsia, saat seseorang merasa objek tampak lebih kecil dari biasanya

- Teleopsia, saat seseorang merasa objek tampak lebih jauh dari yang sebenarnya

- Macropsia, saat seseorang merasa objek tampak lebih besar dari biasanya

- Metamorphopsia, saat seseorang merasa garis lurus tampak bergelombang, melengkung, atau kosong

- Pelopsia, saat seseorang merasa objek tampak lebih dekat dari yang sebenarnya

Masih belum diketahui

Apa yang terjadi di otak?

Bisakah Sindrom Alice in Wonderland diobati?

Josh Firth, anak berusia sembilan tahun berada di dalam mobil bersama orang tuanya ketika gedung-gedung di kedua sisi tampak semakin besar. Ketika dia memberi tahu ibunya, Sonja, sontak kebingungan.Atau pada lain kesempatan Josh sedang bermain catur di sekolah dan dia memerhatikan jari-jarinya semakin lebar dan besar hingga merasa tidak mampu mengambil bidak catur.Berangkat dari apa yang dialami Josh, mungkin sama dengan kisah Alice in Wonderland, di mana seorang gadis bisa mengubah tubuhnya menjadi besar atau kecil. Tapi itu hanyalah dongeng.Sama seperti yang Josh alami. Pasalnya, butuh waktu dua tahun sampai mereka mengetahui bahwa Josh menderita kelainan langka yang dikenal sebagai sindrom Alice In Wonderland, atau disebut sindrom Todd.Pada prinsipnya, Sindrom Alice in Wonderland (AWS) memengaruhi cara orang memandang dunia di sekitar mereka. Ini dapat mendistorsi cara mereka merasakan tubuh mereka sendiri dan ruang yang ditempatinya.Faktanya, ini bukan disebabkan oleh masalah pada mata atau halusinasi. Tetapi, adanya perubahan dalam cara otak merasakan lingkungan sekitarnya.Sindrom ini dapat memengaruhi banyak indra, termasuk penglihatan, sentuhan, dan pendengaran. Perasaan kehilangan waktu, bahkan perasaan jika waktu terasa lebih cepat atau bahkan lebih lambat dari kenyataannya.Melansir dari Times of India, seseorang yang mengalami kondisi ini mungkin melihat wajah orang berubah menjadi seperti naga. Beberapa pasien melihat bagian tubuh yang berbeda pada orang di depan mereka, seperti lengan pendek yang menempel di wajah orang di depan mereka.Ada beberapa gejala dari AWS, tetapi tidak terjadi secara bersamaan. Masalah ini juga terjadi hanya selama 5-20 menit. Namun, mengutip dari paparan dr. Fadhli Rizal Makarim dari Halodoc, gejalanya dapat berbeda-beda, seperti:Beberapa percaya jika halusinasi, perasaan kehilangan waktu, hingga kejang merupakan bagian dari gejala AWS.Penyebab pasti Sindrom Alice in Wonderland masih belum diketahui. Berbagai penyebab telah dikemukakan, termasuk stroke, tumor otak , aneurisma, infeksi virus, epilepsi, migrain, penyakit mata, depresi, dan skizofrenia. Itu juga telah dikaitkan dengan beberapa infeksi seperti penyakit Lyme, influenza H1N1 dan Coxsackievirus B1.Pencitraan otak menunjukkan bahwa sindrom Alice in Wonderland mungkin disebabkan oleh disfungsi sambungan temporo-parietal-oksipital, wilayah otak tempat informasi visual dan spasial digabungkan dengan sinyal tentang sentuhan, posisi tubuh, dan rasa sakit.Lesi, kerusakan saraf, atau pembengkakan dapat menyebabkan perubahan pada titik temu utama informasi sensorik ini, yang dapat mengubah cara otak menginterpretasikan sinyal.Sejauh ini, belum diketahui pengobatan untuk masalah pada otak ini. Cara terbaik untuk mengatasinya adalah dengan membantu pengidapnya agar lebih nyaman.Misal, bila gangguan ini disebabkan oleh migrain, pengobatannya dari penyakit ini bisa meringankan gejala dari AWS. Selain itu, hidup sehat juga dapat membuat gangguan ini lebih kecil untuk menimbulkan kekambuhan.