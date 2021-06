Haruskah Sekarang Pakai Masker Dobel?

Apakah sudah perlu double masker sekarang?

3 hal penting yang perlu diingat saat pakai masker

(FIR)

Di tengah lonjakan kasus covid-19 ini, masyarakat Indonesia dihimbau untuk menggunakan double masker atau dua masker . Hal ini dilakukan agar masyarakat Indonesia mendapatkan proteksi lebih.Terkait hal ini. Prof. Tjandra Yoga Aditama, Dir. Penyakit Menular WHO Searo 2018-2020 menjelaskan bahwa ini boleh kamu terapkan. Kendati demikian, kamu perlu mengingat hal lain yang sama pentingnya.“Masker tentu sangat penting untuk pencegahan penularan tapi masker itu tidak bisa bekerja sendiri. Masker harus berjalan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, mencegah mobilitas, dan menghindari kerumunan,” ungkap Prof. Tjandra dalam Newsline Metro TV ‘Seberapa Efektif masker Dobel Cegah Covid-19’.Tak hanya itu, Prof. Tjandra mengingatkan bahwa penggunaan masker juga harus dipastikan benar.Prof. Tjandra menegaskan bahwa anjuran ini berasal dari Centers for Disease Control and prevention (CDC). Dengan cara ini, proteksi terhadap virus memang akan lebih besar.“Memang ada penelitian yang telah dilakukan CDC pada Februari 2021. Penelitian itu menunjukkan bahwa pakai masker bedah proteksinya ada yang bilang 70 persen dan semacamnya, namun masker double proteksinya menjadi lebih tinggi. Itu mengapa dianjurkan,” ungkap Prof. Tjandra.Menurut CDC, masker medis melindungi 56 persen, sementara masker medis dengan simpul melindungi hingga 77 persen, masker kain melindungi 51 persen, dan kombinasi masker medis dan masker kain mencapai 85 persen.“Belakangan ini karena ada varian delta, banyak yang menggunakan teori itu agar lebih aman, karena kemungkinan penularan ini lebih tinggi. Namun, jujur belum ada penelitian khusus yang mengatakan bahwa masker double efektif melindungi kita dari varian delta,” terangnya.Prof. Tjandra juga mengingatkan agar kamu tidak pakai N95 dobel. Sebab efektivitasnya sudah tinggi dan tidak tepat digabung dengan masker lain.Prof. Tjandra kemudian menjelaskan ada 3 hal penting yang perlu juga diingat oleh semua orang saat menggunakan masker.1. Cuci tanganJangan lupa cuci tangan sebelum pakai masker dan setelah lepas masker.2. Jangan pegang masker“Jangan pegang-pegang permukaan masker,” ungkapnya3. Pastikan menggunakannya rapat“Kalau sudah dipasang, harus rapat di batang hidung di pipi kiri dan kanan dan di dagu.. Tiga hal ini perlu dijaga agar masker berfungsi secara optimal,” tutupnya.