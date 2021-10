Badan Kekar Meski Masih Remaja, Ini Rahasia Anak Deddy Corbuzier

Deddy Corbuzier sering berolahraga bersama Azka, anaknya. Foto: Instagram @deddycorbuzier

(SYN)

Jakarta: Deddy Corbuzier memiliki anak semata wayang bernama Azkanio Nikola Corbuzier. Sama seperti sang ayah, Azka memiliki badan kekar Deddy Corbuzier menyebutkan bahwa Azka berusia 15 tahun dengan tinggi badan 186 sentimeter (cm). Ia pun mengungkapkan apa rahasia badan kekar Azka."Azka trained by me sejak 10 tahun..." ucap dia dalam akun Instagram @deddycorbuzier, dikutip Medcom.id, Senin, 4 Oktober 2021.Deddy Corbuzier menyebutkan bahwa ia kerap dinasehati bahwa pelatihan di gym sejak dini dapat membuat badan anak pendek dan pertumbuhan terhambat. Ia langsung membantahnya."NO THAT'S HOAX!!! (bukan, itu hoaks)" tegas dia.Baca: Deddy Corbuzier dan Giring Eks Nidji Keluhkan Hal Ini dari Aplikasi PeduliLindungi Menurutnya, permasalahan untuk berlatih sejak dini bukanlah tinggi pendek anak kelak, namun niat untuk berolahraga."Yang dilawan bukan tinggi pendek... Tapi malas apa enggak.." ucap Deddy Corbuzier.Deddy Corbuzier kerap berolahraga di gym dengan Azka. Sang anak pun kerap memamerkan kebersamaan di tempat olahraga saat mereka sedang berlatih.