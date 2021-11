Viral Tantangan Tak Masturbasi Sebulan, Ini Fakta No Nut November

1. Awal mula No Nut November

Jakarta: No Nut November (NNN) menjadi trending topic di Twitter . Lebih dari 20 ribu cuitan #NoNutNovember hingga Senin petang, 1 November 2021."Aaaa dan kami kembali lagi untuk edisi #NoNutNovember lainnya. Kami melewatkannya tahun lalu karena 2020 adalah tahun yang sulit sehingga semua orang perlu melepaskan stres. Kami kembali dan lebih baik tahun ini," cuit @jeffwellz, Minggu, 31 Oktober 2021.Pemilik akun, Weffrey Jellington, membeberkan aturan mengikuti tantangan ini. Ada beberapa syarat untuk memenangkan tantangan No Nut November."Tidak boleh berhubungan seksual, masturbasi, atau ejakulasi dalam bentuk apapun," demikian poin pertama.Selanjutnya, menonton pornografi atau ereksi dibolehkan, tetapi tak boleh masturbasi. Mimpi basah dibolehkan hanya satu kali selama bulan November.Belum jelas dari mana tantangan No Nut November berawal. Istilah itu masuk Urban Dictionary dimasukkan oleh akun bicboi6969696969 pada 3 November 2011. No Nut November berarti tantangan dimana seseorang tidak boleh masturbasi selama satu November penuh.NNN mulai mendapat perhatian pada 2017. Ada sebuat tweet dari akun @I_H8THOTS yang hanya mendapat sekitar 162 likes pada 2 November 2017."Tak sehari pun melakukan No Nut November dan saya sudah memukuli daging saya seperti benda ini ada utang pada saya," cuit akun itu, dikutip dari Men's Health.Tweet itu tidak viral namun diposting dalam Reddit BlackPeople Twitter serta mendapat 33.100 poin dan 1.200 komentar. Sejak saat itu, No Nut November ramai dibicarakan, terutama pada 1 November.Seorang peneliti di Kinsey Institute, Justin Lehmiller, menyebutkan tak ada manfaat ilmiah dari retensi air mani. Justru terdapat manfaat kesehatan dari masturbasi."Misalnya, di antara pria, seringnya orgasme dan ejakulasi tidak hanya terkait dengan risiko kanker prostat yang lebih rendah, tetapi juga untuk umur yang lebih panjang," ucap Justin.