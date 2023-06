Catat! Ini Manfaat Membaca Buku untuk Kesehatanmu

1. Mengelola stres

Membaca buku terdengar membosankan? Tidak lagi! Ternyata, kegiatan ini juga dapat membantu untuk menjaga kesehatan tubuhmu, lho.Pada zaman digital dengan kemajuan teknologi, membuat buku kerap tak begitu banyak diminati orang-orang untuk dibaca. Padahal, manfaat buku juga tetap menjadi sorotan untuk orang-orang yang perlu membaca.Salah satunya adalah di bidang kesehatan. Membaca buku memang terdengar sepele, tetapi besar manfaatnya. Kamu yang belum mengetahui hal ini, tenang! Kamu perlu ketahui empat cara membaca buku untuk kesehatanmu.Dikutip dari Healthshots, meskipun membaca dapat membantu mengurangi stres saat mengelola kondisi kesehatan mental, manfaat tersebut juga dapat meluas ke manajemen stres sehari-hari.Menurut Alice Williams, MD, seorang dokter yang berbasis di New Mexico mengatakan membaca dapat membantu mengurangi tingkat stres. Selain itu, bisa memberikan kelonggaran yang sangat dibutuhkan dari tantangan kehidupan sehari-hari.Menurut National Alliance on Mental Illness, membaca membantu meningkatkan kesejahteraan mental. Caranya pun dengan mengurangi stres dan membantu menyediakan pelarian yang sehat.Dilansir dari Jurnal National Library of Medicine, pada remaja juga menemukan bahwa membaca buku menyebabkan peningkatan perhatian dan perasaan optimis. Selain itu, dapat menurunkan tingkat kecemasan dan depresi.Membaca buku adalah kebiasaan yang sehat karena dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kosa kata. Hal ini tidak hanya membantu perkembangan keterampilan membaca secara bertahap secara lebih spesifik.Menurut Dr. Williams dalam Healthshots, membaca bersama memberi orang tua dan anak kesempatan untuk menjalin ikatan dan terhubung satu sama lain. Tentu sangat bermanfaat bagi anak-anak, yang dengan cepat memperoleh keterampilan bahasa.Penelitian dari Neurology menunjukkan bahwa aktivitas rutin terkait kognitif selama masa kanak-kanak dan dewasa dapat memperlambat penurunan kognitif seiring bertambahnya usia. Salah satu kegiatan yang dapat membantu adalah membaca buku.