Sisihkan Waktu untuk Menyendiri, Lalu Rasakan Beragam Manfaatnya

Banyak orang yang mungkin takut merasa sendirian. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang, untuk bertemu dengan orang lain pun memiliki berbagai batasan-batasan.Namun nyatanya menyendiri punya beragam manfaat. Mulai dapat mengurangi stres , meningkatkan produktivitas, membantu otak bersantai atau menyegarkan, hingga meningkatkan suasana hati dan kesehatan mental "Interaksi sosial melelahkan, mempedulikan orang membutuhkan energi, mendengarkan orang membutuhkan energi," kata Jeffrey Hall, salah satu penulis studi berjudul Connecting Everyday Talk and Time Alone to Global Well-Being.Karena itu, ada orang yang benar-benar nyaman sendirian. Namun bagi kamu yang merasa tidak nyaman menyendiri, harus tetap mencari waktu untuk menyendiri."Sisihkan beberapa menit setiap hari untuk menyendiri dengan pikiranmu. Hanya 10 menit sehari sudah dapat membantu. Matikan perangkat elektronik dan biarkan diri berpikir selama beberapa menit," kata psikoterapis Amy Morin di Forbes."Menciptakan waktu tenang untuk diri sendiri bisa menjadi kunci untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri," sambungnya.Salah satu alasan utama mengapa beberapa orang tidak suka menyendiri adalah karena hal itu menyebabkan pikiran dan perasaan terputus dengan dunia luar. Namun, melewati kekhawatiran dan ketidaknyamanan dapat menghasilkan manfaat seperti eksplorasi pribadi, kreativitas, dan energi sosial.Pada zaman seperti sekarang ini sangat penting untuk menyendiri. Email, iklan, notifikasi ponsel, daftar tugas, rencana, sasaran, alarm, dan banyak hal lainnya yang menyita fokus kita."Dengan melupakan sejenak hal-hal tersebut bisa menjadi sebuah oasis dari situasi yang membuat kita merasa kewalahan dalam eksistensi digital kita,” kata sosiolog Eric Klinenberg.Memprioritaskan kesehatan mental sangat penting. Dan karena menyendiri dapat bermanfaat bagi area kehidupan kita ini, kita semua harus mencoba untuk secara teratur menghabiskan setidaknya beberapa menit sendirian. Ini mungkin tidak mudah untuk semua orang, tetapi itu akan sepadan dengan manfaat yang akan kita dapatkan.