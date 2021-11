Saatnya Mencoba 5 Alternatif Kopi yang Menyehatkan

1. Teh matcha

(Kandungan antioksidan di dalam lemon juga dapat melindungi tubuh dari bahaya efek radikal bebas. Bahkan, beberapa penelitian telah mengungkapkan berbagai potensi lemon untuk menghambat pertumbuhan sel tumor dan kanker. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Bagi sebagian orang, minum kopi merupakan ritual yang harus dilakukan saat pagi. Tapi tidak bagi sebagian orang. Berbagai alasan sampai akhirnya memilih untuk tidak menyeduh kopi , seperti dapat menyebabkan kegugupan, kegelisahan, sakit kepala, atau gangguan pencernaan Namun begitu, kopi tidak boleh dikonsumsi berlebihan, loh. Karena, terlalu banyak asupan kafein jelas tidak baik untuk kesehatan. Kamu perlu mempertimbangkan mencari alternatif penggantinya.Ya, seperti yang dilansir dari Health Line, banyak pula minuman dengan kandungan kafein lebih 'ramah' untuk kamu.Berbeda dengan teh hijau yang dapat diseduh, kamu mengonsumsi seluruh daunnya. Teh ini merupakan sumber antioksidan. Studi observasional menyarankan konsumsi teh hijau secara teratur dapat mengurangi risiko tekanan darah tinggi.Teh hijau juga telah dikaitkan dengan penurunan berat badan dan lemak tubuh, serta risiko diabetes tipe dua yang lebih rendah. Matcha memiliki rasa segar, yang oleh beberapa orang digambarkan sebagai bersahaja.Mengganti minuman pagi tidak harus rumit. Air lemon adalah cara yang bagus untuk memulai rutinitas. Selain bebas kalori dan kafein, juga memberikan dosis vitamin C yang cukup.Sebagai antioksidan, vitamin C berperan dalam sistem kekebalan tubuh dan melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari. Sangat penting untuk membuat kolagen, protein yang menyediakan struktur dasar untuk kulit, tendon, dan ligamen.Merupakan teh herbal berkafein alami yang terbut dari daun kering pohon Holly, Amerika Selatan. Jika ingin mencari pengganti kopi tanpa berpisah dengan kafein, yerba mate adalah pilihan yang baik.Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kandungan antioksidannya mungkin lebih tinggi daripada teh hijau. Selain itu, mengandung beberapa mineral dan vitamin, termasuk riboflavin, tiamin, fosfor, zat besi, kalsium dan vitamin C dan E.Sejenis teh hitam yang dicampur dengan bumbu dan rempah-rempah yang kuat. Penelitian menunjukkan bahwa teh hitam masih dapat meningkatkan kewaspadaan mental.Penelitian observasional telah menghubungkan minum teh hitam dengan risiko penyakit jantung yang lebih rendah. Teh chai memiliki rasa yang kuat dan aroma yang menenangkan.Rooibos atau teh merah adalah minuman bebas kafein yang berasal dari Afrika Selatan. Tidak seperti kopi dan teh lainnya, rooibos rendah antioksidan tanin, yang dapat bermanfaat tetapi juga mengganggu penyerapan zat besi.Menurut studi yang dilakukan rooibos dapat membantu melindungi terhadap penyakit jantung, sementara yang lain menemukan potensi untuk mengurangi risiko kanker. Rooibos memiliki rasa buah yang sedikit manis. Kamu dapat menambahkan lemon dan madu secukupnya.Bagaimana, minuman pengganti kopi ini banyak manfaat, kan? Jadi, kalau kamu mencari alternatif kopi yang sehat, minuman dalam daftar ini patut dicoba.