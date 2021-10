Hindari 6 Kebiasaan Ini agar Kolesterol Tidak Tinggi

1. Hindari makanan lemak jenuh

2. Hindari minum alkohol

(Orang yang memiliki kolesterol tinggi tentu harus menghindari konsumsi makanan penyebab kolesterol. Tidak hanya untuk kamu yang memiliki kolesterol tinggi, orang yang memiliki riwayat atau risiko penyakit jantung, stroke, dan diabetes pun disarankan untuk membatasi makanan penyebab kolesterol. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

3. Hindari makanan olahan

4. Hindari tidak banyak bergerak

5. Hindari stres

6. Hindari diet kurang sehat

Kadar kolesterol yang tinggi sudah terbukti meningkatkan risiko penyakit jantung. Pasalnya timbunan lemak yang menemoel di pembuluh darah membatasi aliran darah ke arteri Sebenarnya ada bisa kamu lakukan untuk menjaga kolesterol tetap rendah. Seperti yang telah dijelaskan secara gamblang oleh laman Eat This, Not That! Ada kebiasaan-kebiasaan makan yang harus dihindari. Strategi ini akan membantu mempertahankan vitalitas dan umur panjang. Apa saja, sih, kebiasaan itu?Cobalah untuk memilih makanan yang tidak diproses dan lebih utuh, seperti sayur, buah, kacang-kacangan, biji-bijian, dan daging rendah lemak. Hindari memasak dengan cara digoreng dan usahakan untuk mengolah makanan dengan cara dipanggang, direbus, dan dikukus.Mengonsumsi alkohol berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah, berat badan, dan kolesterol.Kamu mungkin menyukai makanan cepat saji. Tapi alangkah baiknya bila menghindari makanan olahan dan olahan yang mengandung karbohidrat dan gula tambahan.Kebugaran telah terbukti efektif melawan kolesterol tinggi. Ingat, tidak perlu berlari maraton untuk menjaga anggota tubuh tetap bergerak. Sebagai gantinya, bisa melakukan aktivitas yang disukai, dan lakukan secara teratur.Stres bisa dialami siapa saja. Dan bila mengalami tingkat stre kronis, itu bisa meningkatkan kolesterol. Yang harus dilakukan adalah, Belajarlah mengurangi stres dan ketegangan. Keterampilan ini harus dimiliki dalam 'kotak peralatan' kesehatan kamu.Diet bukan ide buruk, tapi kalau salah aturan bisa berakibat buruk. Diet yang aman dan sehat adalah diet yang menerapkan gizi seimbang. Di mana tetap mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat , protein, lemak, vitamin, dan mineral dengan porsi dan jadwal yang sesuai.Tak hanya jenis makanan, cara memasak juga membutuhkan perhatian khusus seperti mengurangi memasak dengan cara menggoreng dan lebih banyak memasak dengan cara direbus atau dikukus.