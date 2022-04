Minumaan Kopi Bersoda dan Kesehatan

Kopi bersoda baik untuk usus

(Dan McLaughlin, pemilik pemanggang kopi batch kecil Golden Triangle Coffee di Cleveland mengatakan buah jeruk benar-benar melengkapi rasa kopi. Foto: Dok. Perfectdailygrind.com)

Kopi bersoda untuk kesehatan jantung

Tambahan jeruk

(TIN)

Siap mengubah rutinitas minum kopi di pagi hari? Mungkin kopi bersoda bisa menjadi pilihan. Kopi ini biasanya dibuat dengan air berkarbonasi dan diresapi dengan jeruk sebagai pengganti krim dan gula biasa. Kopi bersoda adalah alternatif effervescent yang menyegarkan untuk meningkatkan kafein harian.Seperti video TikTok yang beredar baru-baru ini. Dan McLaughlin, pemilik pemanggang kopi batch kecil Golden Triangle Coffee di Cleveland, membagikan versi minuman yang disukainya.Ramuan itu dilabeli sebagai Americano yang berkilau, karena membutuhkan air mineral, segmen jeruk, kemangi untuk rasa, dan tentu saja, espresso. Kopi ini mungkin menarik bagi orang yang menganggap kopi agak terlalu pahit. Dengan campuran jeruk, akan mengeluarkan rasa manis yang begitu pas dan alami."Banyak orang tidak tahu, tapi buah jeruk benar-benar melengkapi rasa kopi ," kata McLaughlin saat menjelaskan bentuk kopi favoritnya. "Bersama-sama, mereka mengeluarkan rasa manis yang begitu indah dan alami sehingga saya tidak bisa melupakannya."Sebagaimana yang sudah dikutip dari laman Well and Good, kopi bersoda bisa memiliki lebih banyak manfaat kesehatan daripada secangkir kopi khas biasa. Yang paling langsung dari manfaat tersebut adalah dengan menambahkan air berkarbonasi ke kopi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan asupan air harian."Bergantung pada seberapa banyak kopi yang diminum atau seberapa sering meminumnya, kopi bisa sedikit membuat dehidrasi," ujar Alissa Rumsey, MS, RD, seorang ahli diet yang berbasis di New York City dan penulis buku masak Unapologetic Eating. Jika menambahkan air ke kopi, akan mendapatkan lebih banyak hidrasi.Hidrasi secara umum penting untuk usus yang sehat. Dan meskipun segala jenis air bermanfaat untuk pencernaan, membuat kopi soda dengan air mineral berkarbonasi mungkin merupakan pilihan terbaik bila menginginkan perbaikan pencernaan.Itu karena air mineral yang bersumber secara alami dari mata air mungkin mengandung mineral seperti magnesium, kalsium, natrium, dan seng (kandungan mineral spesifik bervariasi menurut merek dan sumber) yang dapat mendukung kesehatan usus.Satu penelitian yang melibatkan 70 orang menunjukkan bahwa air mineral yang kaya magnesium dan natrium dapat membantu memperbaiki sembelit.McLaughlin juga menambahkan jeruk sebagai pengganti gula. Seperti kita tahu, jeruk tidak hanya kaya akan vitamin C, antioksidan kuat yang terkait dengan dukungan kekebalan, tetapi juga merupakan sumber potasium dan serat larut, yang menurut berbagai penelitian juga bermanfaat bagi kesehatan jantung."Jeruk dan buah jeruk lainnya memiliki serat larut di dalamnya, yang dapat membantu meningkatkan HDL, atau kolesterol baik, dan menurunkan kolesterol LDL dan trigliserida 'jahat'," imbuh Rumsey."Mereka juga memiliki jumlah potasium yang baik di dalamnya, yang dapat membantu dari sudut pandang tekanan darah. Terlebih lagi, kulit jeruk telah terbukti menjadi satu-satunya sumber makanan antioksidan hesperidin, yang terkait dengan kesehatan kardiovaskular yang optimal.Dalam resepnya, McLaughlin merendam jeruk dalam air mineral selama beberapa menit sebelum menuangkan espresso. Sementara Rumsey mengatakan bahwa hal itu akan mengekstrak beberapa nutrisi dari jeruk bila menggunakan metode ini.Rumsey merekomendaskan, jika menginginkan lebih banyak manfaat, tambahkan sedikit jus jeruk ke dalam minuman. Atau bisa juga bereksperimen dengan jenis jeruk lainnya, catatnya. Itu menjadi cara lain untuk meningkatkan jumlah nutrisi yang dapatkan.Pilihan sehat lainnya adalah mencoba memanggang kulit jeruk, yang menurut praktisi kesehatan holistik, herbalis, dan pendiri Supernatural, Rachelle Robinett, dapat membantu meningkatkan pencernaan dengan membuat enzim pencernaan mengalir sebelum sarapan. Tentu, ini sangat sederhana untuk membuatnya."Cukup potong jeruk segar dan kupas kulitnya. Masukkan ke dalam oven dengan suhu terendah selama waktu yang dibutuhkan untuk mengubahnya menjadi keripik."Kemudian, cukup masukkan kulit renyahnya ke dalam kopi bersoda atau gunakan sebagai hiasan di samping bevvie. Dan sebagai manfaat tambahan, kamu juga akan mengurangi limbah makanan. Win win solution, bukan?