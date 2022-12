Ini Rahasia The Rain Bikin Hi5 Party HUT Medcom 'Pecah'

1. Olahraga

2. Istirahat yang cukup

3. Stok makanan

4. Stretching

(FIR)

Pecah! Penampilan The Rain kemarin malam di Hi5! Party, ulang tahun Medcom.id membuat para pengunjung ikut bernyanyi. Musisi asal Yogyakarta yang sudah 21 tahun berkarya ini memiliki banyak penggemar di Jakarta, loh.Pada penampilannya di ulang tahun Medcom.id , Indra, Aang, Ipul dan Iwan terlihat sangat bersemangat untuk mengisi panggung acara. Padahal, jadwal mereka pasca pandemi ini sudah mulai padat dan kembali normal. Bahkan, undangan panggung antar kota mereka tetap sambangi dengan penampilan maksimal.Anggota grup band The Rain, Indra mengatakan bahwa mereka mempersiapkan diri untuk tampil. Bahkan mereka mengaku kalau menjalani latihan khusus."Kalau hari ini (Hi5! Party) kita sampai latihan khusus ya, seharian tepatnya. Dari sebelum jumatan, break jumatan, abis jumatan lanjut lagi, latihan lagi. Karena lagi sering main di JaBoDeTaBek jadi biar setlistnya gak itu-itu aja," ucap Indra.Nah, penasaran kan bagaimana mereka tetap tampil aktif di antara padatnya jam terbang? Simak artikel ini untuk mendapatkan rahasia fit dan bugar di atas panggung ala The Rain.Di sela-sela kesibukannya mereka tetap menyempatkan diri untuk berolahraga, walau sebentar. Hal ini tak lepas dari pengalaman mereka selama manggung."Dulu saya pengalaman sih, sampe pas cape-cape gimana caranya biar tidur terus, sampe kamar hotel tidur.Tapi saya malah lemes. Belakangan ini justru kalau hotelnya ada gymnya atau ada kolam renangnya kita pakai, atau kalau nggak kadang-kadang ya naik turun tangga," ucap Indra kepada Medcom.Sudah pasti dari lelahnya aktivitas dan olahraga harus diimbangi dengan istirahat yang cukup. Walaupun The Rain jadwal panggungnya cukup padat, namun mereka sesempat mungkin mengistirahatkan tubuhnya walau dalam perjalanan."Kalau sekarang kayaknya, kerja oke, tidur mah bisa nyalain sleep mode on." Kata drummer The Rain, Aang Anggoro.Makanan merupakan sumber energi manusia, jika tidak ada asupan yang diolah oleh lambung, maka bersiaplah untuk merasakan lemas. Grup band yang terkenal dengan lagu Terlatih Patah Hati ini, selalu menyediakan stok makanan sebelum penampilannya, terutama gorengan. Karena kata Indra, semua anggota The Rain, suka sekali dengan gorengan.Ini dia rahasia terakhir agar tetap aktif dan lincah membawa suasana venue. Stretching sebelum manggung adalah keharusan yang dilakukan oleh The Rain. Walaupun hanya standar pemanasan, tetapi mereka melakukan stretching mulai dari fisik, pita suara, dan sebisa mungkin istirahat sebentar kalau ada waktu senggang.