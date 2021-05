4 Tips Diet untuk Pasien Kanker Payudara

1. Mengonsumsi sayur dan buah

Menjaga pola makan adalah salah satu kunci untuk menjaga kesehatan bagi pasien kanker payudara . Dan mungkin, beberapa pasien kanker payudara kebingungan mengenai apa saja makanan yang aman untuk dikonsumsi.Apa saja makanan yang baik untuk dikonsumsi untuk pasien kanker payudara? Anna Taylor, RD, seorang ahli diet memberikan tips diet untuk pasien kanker payudara seperti berikut ini:Buah dan sayuran mengandung sifat antioksidan dan anti-estrogen. Sayuran tertentu seperti brokoli, kembang kol, kangkung, kubis, dan Brussel sprout sangat baik untuk dimasukkan ke dalam makanan sehari-hari dan kaya akan fitokimia. Untuk itu, konsumsilah sebanyak 5 porsi buah dan sayuran per harinya.Biji-bijian utuh adalah makanan yang belum diolah yang kaya akan karbohidrat kompleks, serat, fitokimia, serta vitamin dan mineral. Sebuah studi oleh para peneliti di Soochow University di Suzhou, Tiongkok, menemukan bahwa asupan serat yang tinggi mungkin memiliki efek positif dengan mengubah tindakan hormonal dari kanker payudara dan kanker yang bergantung pada hormon lainnya. Konsumsilah sekitar 25 – 30 gram biji-bijian utuh setiap harinya.Untuk sumber protein yang baik, tingkatkan asupan unggas, ikan, dan polong-polongan seperti kacang-kacangan dan lentil. Minimalkan asupan makanan yang diawetkan, diasinkan, dan diasap. Kedelai dalam jumlah sedang, yang berarti satu hingga dua porsi per hari. Makanan kedelai utuh (seperti tahu, edamame, dan susu kedelai) juga dapat dimasukkan.Penelitian yang dilaporkan dalam American Institute for Cancer Research, menunjukkan bahwa hewan memetabolisme kedelai secara berbeda dari manusia. Kedelai tidak hanya aman dalam jumlah sedang, tetapi penelitian menunjukkan bahwa kedelai mengandung isoflavon, fitonutrien dengan sifat anti kanker. Hingga tiga porsi makanan kedelai utuh per hari tidak meningkatkan risiko kekambuhan atau kematian pada penderita kanker payudara.Minum alkohol merupakan faktor risiko yang diketahui untuk kanker payudara. Sebuah studi observasional besar terhadap 105.986 wanita menunjukkan bahwa minum tiga gelas wine atau lebih per minggu sepanjang hidup meningkatkan risiko wanita terkena kanker payudara dengan persentase yang kecil tapi signifikan.Studi tersebut melihat peningkatan risiko kanker payudara sebesar 15 persen ketika wanita minum rata-rata tiga hingga enam minuman alkohol per minggu, dibandingkan dengan wanita yang tidak minum. Cobalah untuk menghindari asupan minuman beralkohol bila memungkinkan.