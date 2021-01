Beberapa Vitamin yang Baik Dikonsumsi selama Pandemi Covid-19

Ilustrasi-Pexels

Jakarta: Menjaga sistem imunitas tubuh sangat diperlukan pada masa pandemi covid-19 seperti sekarang. Salah satu cara untuk menjaga sistem imunitas tubuh adalah dengan mengonsumsi suplemen tambahan yang mengandung vitamin.



Berikut ini adalah 4 vitamin yang dibutuhkan untuk mendukung sistem imun agar tetap sehat seperti dilansir Insider:

1. Vitamin C

“Vitamin C sangat penting untuk fungsi imun yang sehat. Vitamin C dapat membunuh mikroba berbahaya, termasuk bakteri dan virus seperti flu dan pnemuomonia.,” kata D’Adamo, PhD, seorang ahli epidemiologi dan direktur Center for Integrative Medicine di University of Maryland School of Medicine.



Vitamin C juga dapat meningkatkan produksi tubuh terhadap sel-sel imun yang penting. Termasuk sel darah putih dan fagosit, yang merupakan sel pembunuh bakteri dengan cara menyerapnya.

2. Vitamin B6

Tubuh kita membutuhkan vitamin B6 untuk membuat sel imun yang dapat membantu tubuh melawan mikroba berbahaya. Selain itu, vitamin B6 juga membantu prodiksui sel T,-jenis sel imun yang dapat membantu membunuh sel yang terinfeksi pada tubuh dan mengaktifkan respons sistem imun.



Wanita harus mendapatakan sekitar 1,2 mg vitamin B6 setiap harinya, sedangkan pria 1,4mg. Sumber makanan yang mengandung vitamin B6 di antaranya kentang, tuna, pisang, ayam, dan kale.

3. Vitamin D

Kekurangan vitamin D membuat tubuhmu lebih rentan terkena infeksi pernapasan seperti pneumonia dan bronkitis. Kondisi Ini terjadi karena vitamin D meningkatkan jumlah sel makrofag, yang merupakan sel imun untuk membunuh sel-sel penyakit yang menyerang tubuh.



“Vitamin D juga dapat membantu menyeimbangkan sistem kekebalan tubuh dengan mengurangi produksi bahan kimia yang disebut sitokin inflamasi, yang dapat memperburuk gejala ketika diproduksi terlalu banyak,” kata D'Adamo.

4. Vitamin E

Vitamin E memiliki kemampuan antioksidan, yang dapat membantu tubuh melawan infeksi. Antioksidan merupakan zat yang dapat membantu sel untuk menlawan molekul zat radikal bebas, yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, kanker, dan penyakit lainnya.



Asupan vitamin E yang paling baik adalah dari bahan makanan seperti ikan trout, paprika merah, alpukat, minyak biji bunga matahari, dan almond. Dengan mendapatkan dari alam, tubuh akan mendapatkan manfaat antioksidan lebih banyak.

