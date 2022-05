WHO: Subvarian Pemicu Covid-19 Meningkat di Lebih dari 50 Negara

(Puerto Rico, Vermont, dan Maine termasuk di antara wilayah negara yang sekarang mengalami peningkatan kasus covid-19 dan rawat inap. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

(TIN)

Kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan bahwa meningkatnya kasus covid-19 menciptakan situasi yang bergejolak, menimbulkan risiko paling besar bagi negara-negara dengan cakupan vaksinasi yang rendah.Menurut data terbaru, Amerika Serikat adalah salah satu negara dengan kasus yang meningkat, dengan rawat inap menunjukkan sedikit peningkatan.Kekhawatiran diuraikan menjelang KTT global di mana Tedros Adhanom Ghebreyesus, PhD, direktur jenderal WHO, mengatakan subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 mendorong lonjakan di Afrika Selatan, dengan subvarian BA.2 dominan di seluruh dunia dan kasus covid-19 meningkat di lebih dari 50 negara.Kekebalan populasi yang relatif tinggi dari vaksinasi atau infeksi sebelumnya sejauh ini menjaga rawat inap dan kematian pada tingkat yang lebih rendah daripada lonjakan sebelumnya. Tapi ini tidak dijamin untuk tempat-tempat di mana cakupan vaksinasi rendah.Dalam pernyataan terpisah, seperti yang dinukil dari Cidrap, WHO memuji Amerika Serikat, Belize, Jerman, Indonesia, dan Senegal karena menyatukan pemerintah untuk pertemuan puncak terbaru, yang diharapkan akan mengarah pada komitmen konkret tentang vaksinasi dan langkah-langkah lain untuk meningkatkan keamanan kesehatan.Dikatakan Akselerator, ACT sedang membuat kemajuan dalam rencananya untuk mengatasi ketidakadilan kesehatan, tetapi sejauh ini hanya 10 persen dari kebutuhan pembiayaan yang telah terpenuhi.Laporan ABC News mengatakan rawat inap covid-19 AS meningkat dalam perkembangan covid-19 AS, data federal yang baru-baru ini dirilis menunjukkan bahwa hampir 2.400 orang yang positif virus korona dirawat di rumah sakit setiap hari, meningkat 17 persen dalam seminggu terakhir.Tapi, karena lebih banyak negara bagian melaporkan aktivitas virus yang signifikan, rawat inap sekarang juga meningkat.Puerto Rico, Vermont, dan Maine termasuk di antara wilayah negara yang sekarang mengalami peningkatan kasus covid-19 dan rawat inap, Wall Street Journal melaporkan, meskipun memiliki beberapa tingkat vaksinasi tertinggi di negara itu. Subvarian Omicron, yang dapat menghindari kekebalan vaksin, mungkin menjadi penyebab meningkatnya kasus.Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Nowcast memperkirakan bahwa BA.2 menyumbang 56,4 persen dari kasus baru covid-19 AS, dan BA.2.12.1 menyumbang 42,6 persen.Rata-rata tujuh hari dari kasus covid-19 harian baru adalah 73.056, dengan 367 kematian setiap hari, menurut pelacak New York Times. Dan Pusat Data Publik Perlindungan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS) menunjukkan 19.415 tempat tidur rawat inap digunakan untuk covid-19.Kasus covid-19 pediatrik juga meningkat dalam seminggu terakhir ini, seperti yang menjadi tren selama sebulan terakhir. Di mana lebih dari 62.400 kasus covid-19 anak dilaporkan untuk pekan yang berakhir 5 Mei, menurut pembaruan terbaru dari American Academy of Pediatrics. Itu menandai peningkatan 69 persen selama 2 minggu terakhir.