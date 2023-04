Ini 4 Pilihan Olahraga yang Bisa Menaikkan Berat Badanmu

1. Push up

Berat badan bertambah merupakan impian bagi orang-orang yang under weight. Selain mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga juga bisa memberikan dampak yang baik untuk menambah berat badan.Kamu dikatakan mengalami kekurangan berat badan (underweight) jika memiliki nilai indeks massa tubuh di bawah 18,5. Meskipun banyak yang ingin memiliki tubuh kurus, nyatanya tidak selalu baik, lho.Kondisi kekurangan berat badan tergolong tidak sehat, karena dapat meningkatkan risiko terjadinya masalah. Masalah kesehatan tersebut seperti kesehatan gigi dan tulang, penurunan fungsi paru, hingga gangguan kesuburan.Nah, jika kamu merasa sudah banyak makan tetapi tidak kunjung bertambah berat badan, kamu bisa mulai mencoba rutin berolahraga. Dikutip dari berbagai sumber, ada empat pilihan olahraga yang cocok kamu lakukan untuk menaikkan berat badan, berikut di antaranya:Push up termasuk bodyweight exercise yang dapat membentuk otot tubuh bagian atas, seperti lengan dan bahu. Untuk melakukan push up dengan benar, kamu bisa mengikuti hal ini:- Tengkuraplah di lantai.- Letakkan telapak tangan di permukaan lantai dan sejajarkan dengan bahu.- Dorong tubuh perlahan ke atas hingga lengan terentang sempurna dan tubuh membentuk garis lurus. Pada posisi ini, jaga punggung dan kaki agar tetap lurus.- Turunkan tubuh kembali hingga hidung hampir menyentuh lantai.Pull pup termasuk ke dalam bodyweight exercise, di mana memanfaatkan palang tumpuan seperti kerangka pintu rumah (kosen). Otot yang akan terbentuk dari olahraga untuk menambah berat badan ini adalah otot pada bagian lengan dan bahu.Kamu bisa lakukan pull up dengan mengikuti langkat berikut:- Pegang palang tumpuan yang posisinya lebih tinggi dari tubuhmu dengan kedua tangan.- Posisikan lenganmu lurus selebar bahu.- Pastikan tubuhmu berada dalam posisi menggantung dan kaki tidak menyentuh lantai.- Angkat tubuh ke atas hingga dagu berada di atas palang tumpuan.- Turunkan tubuh secara perlahan hingga lengan kembali lurus.Latihan ini bagus untuk membesarkan dan mengencangkan otot kaki dan pantat. Kamu bisa melakukan olahraga ini di mana saja, lho.Kamu bisa melakukan lunges dengan cara berikut:- Berdiri tegak, regangkan otot perut.- Rentangkan satu kaki seperti sedang melangkah, lalu condongkan tubuh ke depan seperti sedang berlutut hingga lutut membentuk sudut 90 derajat.- Dorong kembali tumit untuk mengangkat diri tubuh kembali ke posisi awal.- Ulangi sebanyak yang kamu rasa nyaman dengan satu kaki.- Ulangi untuk kaki satunya.Bench press membantu membentuk otot bahu, trisep, dan dada. Ini adalah latihan yang bagus untuk menambah berat badan. Semakin banyak beban yang bisa kamu angkat, semakin banyak otot yang dapat kamu bangun.Kamu memerlukan flat bench untuk berbaring dan barbel bar. Namun, jangan pilih barbel yang terlalu berat. Berikut cara kamu bisa terapkan flat bench press, antara lain:- Berbaring telentang pada flat bench. Jika bench memiliki rak untuk menaruh barbel bar, hadapkan tubuh ke bagian tersebut. Jika tidak ada, pegang barbel dengan hati-hati dan perlahan berbaring ke belakang di bangku sampai kamu merasa nyaman.- Pegang barbel bar dengan kedua tangan, termasuk ibu jari. Jangan ragu untuk merentangkan jari sedikit.- Turunkan lengan perlahan sampai barbel mendekat ke dada. Perlahan luruskan lengan.- Ulangi empat sampai lima kali sesuai kemampuan.