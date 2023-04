Mengurangi risiko kanker

(Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

(Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Buah berry memiliki berbagai jenis dengan warna menarik dan rasa yang segar. Di samping itu, buah berry juga memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Selain stroberi, salah satu dari sekian banyak buah berry yang populer di masyarakat adalah blueberry.Buah yang berbentuk mirip dengan anggur ini memiliki kadar antioksidan yang tinggi dan kaya akan nutrisi. Penasaran apa saja manfaat serta kandungan blueberry ? Yuk, simak penjelasan berikut ini!Berbagai kandungan nutrisi dalam blueberry, seperti vitamin C dan antioksidan lainnya mampu melindungi sel-sel tubuh dari radikal bebas. Kandungan tersebut juga dapat membantu memperlambat perkembangan beberapa jenis kanker, seperti kanker mulut, kanker paru-paru, kanker prostat, dan kanker usus besar.Blueberry memiliki kandungan antioksidan yang tertinggi jika dibandingkan dengan buah dan sayuran yang kerap kamu temui. Kandungan tersebut mampu memberikan perlindungan tubuh dari peradangan atau anti-inflamasi. Selain itu, blueberry mengandung fitokimia, seperti asam ellagic dan anthocyanidins yang bersifat sebagai pelindung tubuh untuk memerangi berbagai penyakit.Mengonsumsi blueberry secara teratur dapat meningkatkan kemampuan penglihatanmu. Selain itu, buah ini juga dapat mencegah degenerasi makula yang terjadi seiring bertambahnya usia. Hal ini berkaitan dengan meningkatnya aliran darah dan oksigen ke mata.Paparan dari radikal bebas dapat memberikan efek buruk pada kesehatan kulit, salah satunya adalah memicu penuaan dini. Kandungan antioksidan yang tinggi dan vitamin C dalam blueberry, dapat menangkal radikal bebas tersebut. Selain itu, kandungan vitamin C ini juga berguna merangsang kemampuan kolagen untuk meningkatkan kekenyalan kulit dan menghaluskan kerutan.Kandungan kalsium pada blueberry juga memiliki manfaat untuk menjaga kesehatan tulang. Sebuah studi oleh FEBS Open Bio pada 2019, menunjukkan bahwa kandungan nutrisi blueberry mampu melawan stress oksidatif dan membantu pembentukan tulang. Sementara, penelitian lainnya menunjukkan bahwa suplemen dalam blueberry mampu mencegah osteoporosis atau pengeroposan tulang yang kerap dialami lansia.Melansir dari laman Harvard University, mengonsumsi 200 gram blueberry atau sekitar satu cangkir blueberry setiap hari, dapat meningkatkan kerja pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah sistolik. Dengan demikian, blueberry mampu mencegah atau membantu mengobati tekanan darah tinggi (hipertensi).Para peneliti menambahkan bahwa blueberry mengandung antosianin dengan level tertinggi di antara buah berry lainnya. Antosianin ini dapat meningkatkan fungsi sel endotel yang mampu melapisi pembuluh darah, melancarkan aliran darah, dan mengontrol tekanan darah.Serat dalam blueberry dapat membantu melancarkan sistem pencernaan sehingga cocok bagi kamu yang memiliki perut buncit. Kandungan serat dalam buah ini bisa melunakkan feses sehingga terhindar dari kesulitan buang air besar. Selain itu, serat ini juga akan membuatmu kenyang lebih lama sehingga dapat menekan nafsu makan.Dilansir dari situs Kemkes, kandungan polyphenol dalam blueberry bermanfaat menurunkan lemak berlebih pada perut hingga meningkatkan metabolisme tubuh. Dengan kalorinya yang rendah, buah ini cocok bagi kamu yang menjalani program diet.Nah, itulah sejumlah khasiat dari buah blueberry untuk kesehatan. Jadi, apakah kamu ingin mengonsumsinya secara rutin?