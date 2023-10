Ketahui Manfaat Burpee bagi Tubuh, Latihan Favorit Idol K-pop

Pengertian Burpee

Manfaat Burpee

1. Membakar kalori

2. Melatih Banyak Otot

3. Meningkatkan Daya Tahan Otot

4. Menguatkan Otot

5. Melatih Koordinasi Tubuh

6. Mencegah Penyakit Jantung

Jakarta: Selain lagunya, LE SSERAFIM juga dikenal dengan para anggota yang memiliki tubuh ideal. Salah satunya, Kim Chaewon. Idola K-pop itu mengaku sangat menyukai jenis olahraga Burpee. Saat diwawancara majalah W Korea beberapa waktu lalu, Kim Chaewon mengungkapkan bahwa rutinitas olahraga yang dia miliki cukup panjang. Namun, jenis olahraga favoritnya adalah burpee.Pelantun FEARLESS itu mengatakan, burpee mudah dilakukan di dalam rumah kapanpun ia punya waktu. Bahkan, ketika Kim Chaewon merasa terlalu banyak menyantap makanan, ia akan membakar kalori dengan melakukan lebih dari 100 burpee.Lantas, apa itu burpee dan manfaatnya untuk tubuh Burpee merupakan latihan high intensity interval training (HIIT) yang terdiri atas gerakan push up, lalu diikuti dengan gerakan melompat seperti squat jump. Rangkaian gerakan tersebut dilakukan secara berulang tanpa jeda.Gerakan burpee dapat melatih otot-otot utama tubuh hingga membentuk kekuatan serta meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu, burpee juga bisa membantu kamu membakar kalori dengan efektif.Melansir Alodokter, manfaat melakukan burpee antara lain:Burpee mampu membakar banyak kalori dalam waktu tergolong singkat. Melakukan burpee selama 1 menit tanpa jeda diketahui mampu membakar 10-12,5 kalori. Jika dilakukan selama 20 menit, maka jumlah kalori yang terbakar adalah 200-250 kalori.Saat melakukan burpee, sama artinya kamu telah melakukan kombinasi plank, push up, dan squat jump. Dengan mengombinasikan gerakan tersebut, otot di kaki, tungkai, pinggul, bokong, perut, lengan, dada, dan bahu akan terlatih dan menjadi makin kuat.Selain melatih banyak otot, melakukan burpee dapat meningkatkan daya tahan otot. Sementara itu, daya tohon otot mengacu pada selama apa otot mampu menahan beban.Push up yang menjadi bagian dari burpee dapat menguatkan otot, khususnya otot pada tubuh bagian atas. Alhasil, kekuatan tubuh pada bagian perut, dada, bahu, dan lengan atas pun menjadi meningkat.Sedangkan squat jump mampu menguatkan otot bagian bawah tubuh, seperti bokong dan paha.Burpee terdiri dari kombinasi banyak gerakan, oleh karena itu kamu membutuhkan koordinasi tubuh yang baik. Gerakan jongkok, push up, lompat, dan berdiri pada burpee yang dilakukan dengan cepat pun bisa membantu melatih koordinasi tubuh.Burpee mampu melancarkan aliran darah dan melatih jantung sehingga dapat memompa darah dengan baik. Maka, fungsi jantung pun terjaga dengan baik dan Sobat Medcom dapat terhindar dari penyakit jantung.