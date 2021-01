Manfaat Saffron, Rempah Termahal di Dunia bagi Kesehatan

Foto-Insider

Jakarta: Saffron adalah jenis rempah yang dipanen dari Bunga Crocus. Saffron telah digunakan untuk tujuan pengobatan sejak zaman kuno, khususnya di Timur Tengah dan Yunani.



Penelitian modern mendukung manfaat kesehatan saffron untuk berbagai kondisi. Mulai dari peradangan hingga depresi. Selain manfaat kesehatan, saffron dapat digunakan dalam pewarna, pewangi, dan untuk masakan.



“Saffron adalah rempah-rempah termahal di dunia, ini disebabkan karena kesulitan yang tinggi saat memanennya,” kata Christine Bishara, MD, pendiri From Within Medical, sebuah praktik kesehatan medis integratif di New York.



Berikut ini adalah manfaat kesehatannya seperti dilansir Insider:

1. Meningkatan mood dan melawan depresi

"Saffron paling terkenal dan paling banyak diteliti untuk efek positifnya pada suasana hati," kata Deshko.



Faktanya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa saffron dapat membantu mencegah depresi. Sebuah tinjauan medis tahun 2019 menemukan bahwa saffron memiliki efek signifikan dalam mengurangi keparahan depresi.

2. Mengurangi inflamasi dan bersifat antioksidan

Antioksidan membantu mengurangi dan mencegah kerusakan sel serta menurunkan risiko penyakit tertentu. Dalam kasus saffron, sifat antioksidannya membantunya mengurangi peradangan, suatu kondisi yang terkait dengan sejumlah penyakit.



"Saffron memiliki sifat anti-inflamasi yang kuat yang membantu mengatasi kondisi seperti penyakit jantung, obesitas, alzheimer, dan diabetes. Bahan kimia ini dapat membantu melindungi tubuh dari banyak penyakit, kata Bishara.

3. Memengaruhi kesehatan seksual dan reproduksi

Mengobati disfungsi seksual adalah salah satu penggunaan saffron sejak jaman dahulu. Dan beberapa penelitian menunjukkan bahwa saffron dapat meningkatkan kesehatan seksual dan reproduksi.



Sebuah studi kecil pada 2009 menemukan bahwa mengonsumsi 200 mg saffron sehari dapat meningkatkan jumlah dan durasi ereksi pada pria, yang mengalami disfungsi ereksi.

Kesimpulan

Secara umum, aman memasukkan saffron ke dalam berbagai jenis makanan yang kamu konsumsi. Rebus beberapa helai saffron dengan air hangat untuk membuat teh dan mencampurkan madu untuk memberi sedikit rasa manis. Saffron juga bisa ditambahkan ke nasi, telur, seafood, dan ayam.

(FIR)