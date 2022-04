Covid Varian XE: Gejalanya Lebih Buruk dari Omicron? Hati-hati!

(Daftar resmi NHS untuk gejala umum covid-19 diperluas untuk memasukkan sembilan tanda penyakit baru. Adapun gejala yang juga harus diwaspadai antara lain, sesak napas, merasa lelah atau lelah, diare, dan lainnya. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Kantor Statistik Nasional (The Office for National Statistics/ONS) mengatakan bahwa 4,9 juta orang di Inggris terinfeksi covid-19 pada akhir pekan lalu - rekor tertinggi selama pandemi covid-19. Dan WHO pun telah memperingatkan karena mutasi lebih lanjut yang bisa lebih menular telah terdeteksi.Dalam laporan yang dirilis pekan lalu, WHO mengatakan rekombinan XE pertama kali terdeteksi di Inggris pada 19 Januari dan mengatakan tes awal menunjukkan itu bisa lebih menular. XE menggabungkan karakteristik genetik dari varian Omicron BA.1 dan BA.2, yang dikenal sebagai "rekombinan".Laporan tersebut dikutip dari laman Independent mengatakan bahwa perkiraan awal menunjukkan keuntungan tingkat pertumbuhan masyarakat sebesar 10 persen dibandingkan dengan BA.2, namun temuan ini memerlukan konfirmasi lebih lanjut.“XE termasuk dalam varian Omicron hingga perbedaan signifikan dalam transmisi dan karakteristik penyakit, termasuk tingkat keparahan, dapat dilaporkan,” jelas Badan Keamanan Kesehatan Inggris (UKHSA) di mana data terbaru menunjukkan XE memiliki tingkat pertumbuhan 9,8 persen di atas BA.2.Untuk kasus XE sendiri, UKHSA mengatakan bahwa pada 22 Maret, 637 kasus XE telah terdeteksi di Inggris. Ini hanya sebagian kecil dari kasus, dengan data terbaru dari ONS, menunjukkan bahwa rekor 4,9 juta saat ini memiliki virus korona. Varian tersebut juga telah terdeteksi di Thailand.Lantas, apakah akan menimbulkan gejala covid-19 baru? Saat ini XE tidak dianggap hadir dengan gejala baru. Ini termasuk pilek, bersin dan sakit tenggorokan, yang bertentangan dengan jenis virus asli yang umumnya menyebabkan demam batuk dan kehilangan rasa atau bau. Tapi semua itu masih bisa berubah.Namun, daftar resmi NHS untuk gejala umum covid-19 diperluas untuk memasukkan sembilan tanda penyakit baru. Adapun gejala yang juga harus diwaspadai antara lain, sesak napas, merasa lelah atau lelah, badan pegal-pegal, sakit kepala, sakit tenggorokan, hidung tersumbat atau berair, kehilangan nafsu makan, diare, merasa sakit atau sakit.