Karena 4 Tanda Awal Ini, Nick Jonas Didiagnosa Diabetes Tipe 1

("Saya membagikan tanda saya agar orang lain bisa (melihat tanda diabetes)," tulis Nick Jonas. Video: Dok. Instagram Nick Jonas/@nickjonas)

Gejala diabetes tipe 1

Perawatan diabetes tipe 1

(TIN)

Untuk Hari Diabetes Sedunia beberapa waktu lalu, penyanyi Only Human, Nick Jonas , memposting video di Instagram tentang bagaimana dirinya mengetahui bahwa ia menderita diabetes tipe 1.Saat "Eye of the Tiger" Survivor diputar di latar belakang, Jonas menawarkan dalam video empat indikator utama yang mengarah pada diagnosisnya pada saat Jonas berusia 13 tahun.Ada pun gejala ini antara lain, penurunan berat badan, rasa haus yang berlebihan, sering buang air kecil, dan lekas marah."Ini bisa dikenali sebagai tanda umum diabetes tipe 1. Saya membagikan tanda saya agar orang lain bisa #SeeTheSigns. Join me and share yours #SeeTheSigns #T1D #WorldDiabetesDay @beyondtype1" @beyondtype1," tulis pria 30 tahun ini, di Instagram pribadinya Nick Jonas/@nickjonas, seperti yang dilansir dari People.Jonas didiagnosis menderita diabetes tipe 1, yang berarti tubuhnya menghasilkan sangat sedikit atau tidak ada insulin, yang memerlukan pengobatan.Ya, diabetes tipe 1 adalah kondisi serius di mana kadar glukosa (gula) darah terlalu tinggi karena tubuh kamu tidak dapat membuat hormon yang disebut insulin. Ini terjadi karena tubuh menyerang sel-sel di pankreas yang membuat insulin, artinya kamu tidak dapat memproduksinya sama sekali.Saat seseorang menderita diabetes tipe 1, tubuh masih memecah karbohidrat dari makanan dan minuman dan mengubahnya menjadi glukosa. Tetapi ketika glukosa memasuki aliran darah, tidak ada insulin yang mengizinkannya masuk ke sel tubuh. Semakin banyak glukosa kemudian menumpuk di aliran darah, menyebabkan kadar gula darah tinggi.Seperti dilansir dari laman Diabetes UK, belum ada jawaban secara pasti apa yang menyebabkan diabetes tipe 2 berkembang. Diabetes tipe 1 tidak ada hubungannya dengan diet atau gaya hidup. Yang pasti, sebelum seseorang didiagnosis menderita tipe 1, tubuhnya akan berusaha membuang glukosa melalui ginjal. Hal inilah yang membuat banyak buang air kecil di mana merupakan salah satu gejala utama diabetes.Tanda-tanda lain yang harus diwaspadai adalah merasa haus dan berat badan turun tanpa berusaha. Gejalanya cenderung datang dengan cepat, hanya dalam beberapa hari atau minggu. Ini berlaku utamanya bagi anak-anak. Itulah mengapa penting untuk menemui dokter sesegera mungkin jika kamu melihat salah satu dari tanda-tanda tersebut.Perawatan penderita diabates tipe bisa dilakukan dengan berolahraga hingga menghitung karbohidrat. Tak lupa mengonsumsi makanan sehat dan seimbang, mengubah gaya hidup juga dapat membuat perbedaan pada kehidupan penderitanya.Setiap orang dengan diabetes tipe 1 perlu mengonsumsi insulin. Beberapa orang akan menyuntikkannya dan yang lain mungkin menggunakan pompa. Selain itu, dukungan emosional juga bisa dilakukan, karena diabetes tidak hanya memengaruhi seseorang secara fisik, melainkan juga mental.