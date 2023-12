Hari AIDS Sedunia 2023 Diperingati 1 Desember, Ini Tema dan Sejarahnya

Tema Hari AIDS Sedunia 2023

Sejarah Hari AIDS Sedunia

(SUR)

Jakarta: Hari AIDS Sedunia diperingati pada tanggal 1 Desember setiap tahunnya. Peringatan ini ada untuk meningkatkan kesadaran terhadap AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) yang disebabkan oleh virus HIV.Tak hanya itu, peringatan ini juga dilakukan untuk mengenang penderita AIDS yang meninggal dunia setelah berjuang melawan penyakit ini. Serta, seruan untuk terus bekerja hingga HIV tidak lagi mengancam kesehatan masyarakat.Melansir laman resmi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) , peringatan Hari AIDS Sedunia 2023 mengusung tema ‘Let Communities Lead’ atau ‘Biarkan Masyarakat yang Memimpin’.Tema ini menekankan bahwa Hari AIDS Sedunia lebih dari sekadar peringatan pencapaian komunitas, namun menjadi seruan bagi masyarakat untuk mengambil peran kepemimpinan mereka dalam mendukung komunitas tersebut.Pencetus Hari AIDS Sedunia adalah James W. Bunn dan Thomas Netter, dua pegawai informasi publik untuk Global Programme on AIDS di Organisasi Kesehatan Dunia di Jenewa, Swiss.Bun dan Netter mengajukan ide mereka perihal Hari AIDS Sedunia kepada Dr. Jonathan Mann, Director of the Global Programme on AIDS (UNAIDS) pada Agustus 1987. Ide tersebut kemudian disetujui oleh Mann dan ditetapkan Hari AIDS Sedunia jatuh pada 1 Desember 1988.Tanggal 1 Desember dipilih bukan tanpa alasan. Bunn menganggap tanggal tersebut karena jaraknya cukup lama dari Pemilu Amerika Serikat (AS) yang biasanya jatuh pada bulan November. Tanggal 1 Desember juga belum masuk libur Natal.Karena tidak bertepatan dengan hari atau momen-momen penting lain, Bunn percaya penyebaran informasi dan liputan terkait AIDS pun akan menjadi lebih optimal.Begitulah sejarah singkat peringatan Hari AIDS Sedunia. Selamat Hari AIDS Sedunia 2023, Sobat Medcom!