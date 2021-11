Moms, Ini Makanan Terbaik Mencegah Penuaan di Atas Usia 50 Tahun

1. Susu dan produk turunannya

2. Sayuran hijau

3. Protein tanpa lemak

4. Salmon

(FIR)

Mungkin banyak yang belum tahu, diet atau pola makan dapat memengaruhi kondisi kesehatanmu seiring bertambahnya usia terutama setelah usia 50 tahun. Menurut beberapa ahli kesehatan, gizi buruk sebenarnya dapat berkorelasi langsung dengan masalah kesehatan serius lainnya."Pada dan sekitar usia 50 tahun, wanita rentan mengalami kondisi kesehatan seperti osteoporosis hipertensi , dan gejala menopause ," kata Trista Best, MPH, RD, LD, dan ahli diet terdaftar di Balance One Supplements."Kondisi dan gejala ini bisa cukup, dan dalam beberapa kasus sepenuhnya bisa dikendalikan melalui diet," sambungnya.Untuk itu, bagi wanita yang berusia lebih dari 50 tahun cobalah untuk mengonsumsi makanan berikut ini:Susu beserta produk turunannya baik untuk wanita yang berusia lebih dari 50 tahun. Susu adalah sumber protein berkualitas tinggi yang baik, yang penting untuk membantu menjaga massa otot seiring bertambahnya usia.“Susu menyediakan kalsium yang dibutuhkan untuk menjaga tulang kuat. Otot dan tulang yang kuat membantu memperkuat keseimbangan inti, mencegah jatuh dan mempermudah menjalankan fungsi sehari-hari. Seperti membawa belanjaan, mengejar cucu dan membersihkan rumah," kata Amy Goodson, MS, RD, CSSD, LD.“Sayuran hijau mengandung kalsium, dan antioksidan vitamin A dan C yang sempurna untuk membantu melawan peradangan dan penyakit jantung yang lebih umum terjadi seiring bertambahnya usia," kata Lisa Young, PhD, RDN.Sayuran hijau juga mengandung vitamin K, peningkat tambahan untuk kesehatan tulang dan tinggi serat serta rendah kalori. Ini penting karena seiring bertambahnya usia metabolisme cenderung melambat."Seiring bertambahnya usia wanita, proses yang disebut sarcopenia terjadi, yaitu hilangnya massa otot yang terkait dengan penuaan," kata Cheryl Mussatto MS, RD, LD,"Untuk memerangi sarcopenia, selain tetap aktif secara fisik setiap hari, wanita di atas 50 tahun membutuhkan sumber protein yang cukup untuk membantu mempertahankan massa otot.Sumber protein terbaik untuk ditambahkan setiap hari adalah telur, makanan susu, daging tanpa lemak, ikan berlemak, kedelai, kacang-kacangan, kacang-kacangan, dan biji-bijian."Selama menopause, kadar estrogen menurun, sehingga menyebabkan peningkatan pergantian tulang dan penurunan kepadatan mineral tulang. Keduanya meningkatkan risiko patah tulang," kata Mackenzie Burgess, RDN.Dengan mengingat hal ini, penting bagi wanita di atas usia 50 tahun untuk mendapatkan vitamin D yang cukup menyerap kalsium dan meningkatkan kesehatan tulang. Selain mendapatkan paparan sinar matahari yang cukup, mengonsumsi makanan tinggi vitamin D, seperti salmon, dapat meningkatkan kesehatan tulang dan jadi cara yang bagus untuk meningkatkan kadar vitamin D.