Mewadahi Talenta Anak-Anak Down Syndrome

(ELG)

Ajang Down Syndrome's Got Talent Season 3 kembali digelar. Acara ini dibuat untuk memperingati Hari Down Syndrome Sedunia yang jatuh setiap 21 Maret.Event yang digelar Cordlife bersama POTADS (Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome) ini merupakan bagian dari puncak acara dari Trisomy Awareness Bash 2023. Ajang ini sudah digelar selama tujuh kali."Kami memang mendedikasikan bulan Amret untuk merayakan kehadiran anak-anak luar biasa ini. Kami ingin menunjukkan mereka juga bisa dan bisa membuat hidup kita lebih berarti," kata Country Director PT Cordlife Persada, Retno Suprihatin.Down syndrome adalah kelainan genetik sejak dalam kandungan di mana jumlah kromosom di setiap sel manusia berjumlah 47, padahal normalnya adalah 46. Bagi anak yang terlahir dengan kelainan ini akan berdampak terhadap tumbuh kembangnya, serta menimbulkan perbedaan khas pada struktur wajah, postur tubuh, dan ciri- ciri fisik lainnya.Bagi orang tua yang mengetahui anaknya mengidap sindrom down pertama kali, tentu bukan hal mudah untuk menerima kenyataan itu. Namun dengan edukasi dan metode yang tepat, setiap orang tua tentu dapat menghantarkan anaknya untuk tumbuh sehat, mandiri dan berprestasi."Kami percaya, setiap anak lahir dengan unik dan memiliki talenta termasuk anak-anak dengan down syndrome. Dengan diselenggarakannya Trisomy Awareness Bash setiap tahun, secara khusus akan menjadi wadah bersama bagi orang tua dengan anak pengidap sindrom down," kata Senior Manager, Marketing PT Cordlife Persada Jimmy Pardamean Simanjuntak.Dalam ajang ini anak-anak menampilkan talenta mereka seperti menari hingga aktivitas lain. Bahkan ada yang juga memamerkan karya keahlian tangan. Bukan untuk saling bersaing, tapi ajang ini merupakan wadah untuk anak down syndrome mengekspresikan diri."Inspirasi awal acara ini karena kami terkesan dengan teriakan Potads. Kita harus menunjukan anak-anak ini ada dan mereka bisa. Kadang mereka punya talenta dan butuh wadah. Kami beri dukungan dan wadah," ucapnya.Selain ajang menampilkan talenta anak-anak, acara ini juga mengadakan bincang-bincang seputar down syndrome. Termasuk skrining kelainan kromosom pada janin."Event ini juga memberikan banyak manfaat bagi masyarakat umum, seperti mendapatkan edukasi terkait skrining awal kehamilan dengan NIPT (Non Invasive Prenatal Test). Dengan NIPT test, Ibu hamil dapat mengetahui kondisi kesehatan janin mulai dari usia 10 minggu," kata Irsani Feniia, Product Manager PT Cordlife Persada."NIPT ini dapat mendeteksi kelainan kromosom salah satunya kondisi Down Syndrome, selain itu The American College of Obstetricians and Gynaecologist (ACOG) merekomendasikan semua wanita hamil, terlepas dari usianya, mendapatkan penawaran untuk pemeriksaan skirining kelainan genetik janin," lanjutnya.