Ada Varian Baru Covid-19 Eris Masuk Indonesia, Kenali Gejalanya

Apa itu varian terbaru Covid-19 Eris?

Apakah varian Eris bebahaya?

(Meskipun WHO mengatakan varian Eris ini tidak terlihat menimbulkan masalah kesehatan lebih lanjut, tetapi juga perlu waspada. Periksa ke dokter jika kamu mengalami suara serak, sakit atau nyeri otot, atau indra penciuman yang berubah. Foto: Ilustrasi/Dok. Unsplash.com)

Apa saja gejala pada varian covid-19 Eris?

- Sakit tenggorokan

- Pilek

- Hidung tersumbat

- Bersin

- Batuk tanpa dahak

- Sakit kepala

- Batuk berdahak

- Suara serak

- Sakit atau nyeri otot

- Indra penciuman yang berubah

Apa pencegahan yang bisa dilakukan?

Covid-19 belum sepenuhnya pergi dari dunia. Baru-baru ini, telah dikabarkan bahwa varian terbaru covid-19 Eris sudah memasuki Indonesia.Dilansir dari RRI, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membenarkan bahwa virus korona varian Eris sudah muncul di Indonesia sejak Maret 2023. Namun peringatan adanya virus varian itu sebenarnya muncul pertama kali pada 31 Juli 2023 seiring meningkatnya kasus di sejumlah negara.EG.5 atau Eris adalah cabang lain dari varian Omicron dari Covid. Menurut WHO, pertama kali terlihat pada Februari 2023 dan kasus terus meningkat.Namun, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memang pada varian ini tidak dikatakan menimbulkan risiko tinggi, tetapi juga perlu berhati-hati.Alasannya karena varian ini menyebar di Amerika Serikat. Kasus positif bertebaran, sehingga diminta untuk tetap memantau gejala dan memeriksakan diri jika merasakannya.Berdasarkan bukti yang ada, WHO mengatakan tidak ada indikasi bahwa subvarian tersebut menyebabkan penyakit yang lebih parah. Selain itu, risikonya tidak lebih tinggi dari varian lain yang diminati saat ini.WHO sendiri telah mencatat bahwa yang terkena infeksi, telah dilaporkan di 51 negara. Negara ini termasuk Tiongkok, Amerika Serikat, Republik Korea, Jepang, Kanada, Australia, Singapura, Inggris, Prancis, Portugal, dan Spanyol.Gejala pada varian ini sebenarnya tidak berbeda jauh dengan yang sebelumnya. Pada varian ini memang terlihat gejala ringan, tetapi harus waspada dan sigap dalam memeriksakan diri.Berikut macam gejala covid-19 Eris, menurut The Zoe Health Study:Meskipun WHO mengatakan varian ini tidak terlihat menimbulkan masalah kesehatan lebih lanjut, tetapi juga perlu waspada. Jika kamu mengalami gejala-gejala di atas, sebaiknya pergi ke dokter untuk ditinjau lebih lanjut.Selain itu, untuk melakukan pencegahan diperlukan penjagaan imunitas yang baik. Mengonsumsi makanan bernutrisi, istirahat cukup, dan olahraga rutin merupakan dasar dari hadirnya imunitas yang baik.Lebih lanjut, kamu tidak boleh melewati vaksinasi yang telah disuarakan di Indonesia sejak pandemi berlangsung. Vaksinasi sungguh berguna untuk melindungi tubuh kamu dari persebaran mutasi covid-19.Itulah penjelasan mengenai varian terbaru dari covid-19 bernama Eris. Baiknya selalu waspada dan jaga kesehatan selalu, Sobat Medcom!