Cara Mencegah Kekurangan Asupan Zat Besi pada Anak

Ilustrasi-Pexels

Jakarta: Menurut data Riskesdas pada 2018, satu dari tiga anak Indonesia berusia di bawah lima tahun tercatat mengalami anemia. Dan, hampir sebagian besar kejadian anemia disebabkan oleh kekurangan zat besi. Untuk mencegah terjadinya kekurangan zat besi, bisa dilakukan dengan memerhatikan asupan gizi pada anak.



“Zat besi memiliki peran penting pada tubuh anak, terutama untuk mendukung tumbuh kembangnya. Asupan zat besi yang tidak adekuat dapat menyebabkan menurunnya kecerdasan, fungsi otak, dan fungsi motorik anak," jelas Dokter Spesialis Gizi Klinik dan Ketua Departemen Ilmu Gizi Klinik FKUI, dr. Nurul Ratna Mutu Manikam, M.Gizi, SpGK.



"Sehingga dalam jangka panjang, dapat berakibat menurunnya performa di sekolah, perubahan atensi dan sosial akibat tidak tanggap terhadap lingkungan sekitar, serta perubahan perilaku pada anak,” sambungnya, dalam acara diskusi virtual bertajuk: Kekurangan Zat Besi Sebagai Isu Kesehatan Nasional di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Kemajuan Anak Generasi Maju.



Salah satu penyebab utama terjadinya kekurangan zat besi, menurt dr. Nurul. kurangnya konsumsi asupan makanan kaya zat besi. Terutama dari sumber hewani seperti daging merah, hati, ikan, dan ayam. Jika tidak ditangani, gangguan ini bisa jadi permanen.



Kekurangan zat besi dapat dicegah dengan memberikan anak makanan yang kaya zat besi seperti daging merah, hati, ikan, ayam, bayam, dan susu pertumbuhan yang difortifikasi. Selain itu, orang tua juga harus memperhatikan asupan vitamin C pada anak karena vitamin tersebut membantu tubuh menyerap zat besi dengan lebih baik.



“Jeruk, stroberi, tomat, dan brokoli merupakan sumber vitamin C, dan sebaiknya dimakan bersama dengan makanan yang kaya zat besi untuk mengoptimalkan penyerapan. Tambahkan pula makanan dan minuman yang difortifikasi zat besi dan vitamin C untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi harian anak,” tutup dr. Nurul.

(FIR)