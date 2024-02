Prabowo Berenang Jelang Debat Capres Pamungkas, Ini Manfaatnya

1. Menurunkan berat badan

Calon Presiden Nomor Urut 2, Prabowo Subianto melakukan beberapa persiapan sebelum menghadapi Debat Capres Pamungkas 4 Februari 2024 malam ini. Salah satu yang viral di media sosial adalah Prabowo tampak sedang berenang bersama ajudannya.Dalam postingan akun instagram Kumparan, Prabowo sedabg asyik berenang yang memang merupakan olahraga rutinnya. Tampak Prabowo dalam video itu memakai swim cap hitam lengkap dengan kacamatanya.Diketahui, Prabowo memang menjadikan berenang sebagai olahraga favorit. Sebagaimana diketahui, berenang memiliki beberapa manfaat yang sayang untuk dilewatkan.Baca juga: Bekas Relawan Prabowo Pindah Haluan Dukung AMIN Melansir Halodoc, berikut manfaat dari berenang:Salah satu manfaat renang adalah membantu menurunkan berat badan. Menurut jurnal Ilmiah berjudul Effects of 8-week swimming training on carotid arterial stiffness and hemodynamics in young overweight adults, yang dipublikasikan di jurnal BioMedical Engineering OnLine mengatakan bahwa, renang dapat menjadi latihan fisik yang efektif untuk obesitas.Penjelasannya karena olahraga air berisiko lebih kecil memicu kecelakaan olahraga seperti keseleo dan sakit sendi. Orang dengan obesitas rentan mengalami kecelakaan otot dan sendi saat aktivitas fisik, sebagai dampak dari berat badan berlebih.Jika dilakukan selama 1 jam, berenang bisa membakar sekitar 500 – 650 kalori. Olahraga ini juga membantu mengecilkan perut, betis, serta mengurangi jaringan lemak di perut.Selain berat badan, berenang bisa membuat jantung dan paru-paru lebih sehat. Olahraga ini juga bisa meningkatkan sirkulasi darah, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dalam menggunakan oksigen.Berenang bisa menjadi pilihan untuk meredamkan stres. Saat tubuh stres, ada beberapa tanda yang dapat muncul seperti perubahan emosi, gejala fisik, perubahan kognitif, hingga perubahan prilaku.Kurang tidur memengarui kesehatan tubuh secara menyeluruh. Rutin berenang ternyata bisa membantu memperbaiki kualitas tidur. Informasi ini termuat dalam studi berjudul Aerobic exercise improves self-reported sleep and quality of life in older adults with insomnia, yang dipublikasikan di jurnal Sleep Medicine.Menurut penelitian tersebut, olahraga air cukup direkomendasikan bagi orang yang memiliki riwayat insomnia. Jika anak susah tidur, melibatkan anak dengan aktivitas fisik seperti berenang diharapkan dapat meningkatkan kualitas tidurnya.Olahraga air seperti renang dapat membuat mood lebih baik. Itulah sebabnya mengapa orang dengan gangguan psikologi seperti depresi, ataupun demensia direkomendasikan untuk melakukan olahraga ini.