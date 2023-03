Catat! Rekomendasi 6 Makanan Sehat untuk Mencerahkan Kulitmu

1. Buah-buahan

2. Vit C dan Glutathione

3. Kacang almond

4. Ikan dan seafood

5. Susu kedelai

6. Sayur-sayuran hijau

(FIR)

: Ada banyak cara untuk mendapatkan kulit tubuh yang cerah, salah satunya dengan suntik putih. Namun, sebagian orang merasa takut untuk melakukannya, sehingga mereka beralih pada suplemen-suplemen pemutih badan atau minuman yang berlabel glutation.Padahal tanpa membahayakan tubuh, kamu juga bisa mendapatkan kulit yang lebih cerah dan sehat. Caranya dengan mengganti pola hidup dan makanan yang lebih sehat."Makan makanan di rumah aja tuh yang alami, itu bisa membuat kulit lebih putih dan sehat," ujar dr. Richard Lee dalam kanal Youtube-nya.Berikut ini ada 6 makanan sehat yang direkomendasikan dr. Richard untuk mencerakan kulit:"Yang pertama nih, makan buah-buahan yang warnanya tuh cerah" beber dr. Richard. Buah-buahan itu seperti, strawberry, blueberry, alpukat, wartel, kiwi, semangka, dll.Menurut dr. Richard, buah-buah tersebut kaya antioksidan dan vitamin C. Ia juga mengatakan kalau yang dibutuhkan manusia di antaranya vitamin C, antioksidan dan likopen."Karena kandungan itu bagus sekali untuk kulit dan bisa untuk kulit yang lebih cerah," tambahnya."Menurut saya zat aktif yang bikin putih cepet di dalam tubuh kita itu ada 2, satu vitamin C satu lagi glutathione. Sedangkan makanan alami tak ada yang mengandung glutathione secara langsung, karena glutation sudah diproduksi sendiri di dalam tubuh kita," terangnya.Sehingga kita perlu untuk menyediakan makanan pemicunya yang membuat glutation jadi berkembang dalam tubuh. Di antaranya adalah biji bunga matahari dan selenium.Sudah terdapat penelitian mengenai kacang almond untuk mencerahkan kulit. Menurut profesor dermatologi, dr. Jeffrey Dover kacang almond mengandung vitamin E sebanyak 6.9 mg. Dan vitamin E ini memberikan antioksidan yang dapat membantu melindungi sel-sel kulit dari sinar UV dan radikal bebas."Ternyata ada manfaat lain dari makan ikan dan seafood, bukan hanya meningkatkan fungsi otak saja. Selain buat otak kita itu jadi lebih berkembang, ternyata makan ikan dan seafood itu bisa buat mutihin kulit dan bisa membantu menghilangkan bruntusan" ujar dr. RichardSusu kedelai kaya akan estrogen, sehingga banyak sekali pendapat bahwa susu kedelai sangat bagus untuk ibu hamil yang menginginkan memiliki anak dengan kulit putih."Kalau misalkan hormon estrogennya tinggi pada wanita itu punya kulit yang lebih halus. Jadi hormon estrogen ini menyebabkan kulit kita jadi lebih halus, lebih mulus, that's why makanya wanita punya kulit lebih bagus dari pria" imbuhnya.Sayuran hijau mengandung vitamin C dan selenium yang mampu merawat kulit dari dalam. Ini merupakan zat aktif yang bisa membuat kulitmu tampak cerah."Tapi di Indonesia ini yang sulit adalah, kebanyakan gak makan ini, kebanyakan makan gak pake sayur, gak makan ikan. Sukanya makan apa? kentaki, donut, pizza, itu yang namanya junk food" tutupnya.