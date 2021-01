5 Manfaat Jeruk Nipis yang Perlu Kamu Ketahui

Foto: Pexels

Jakarta: Jeruk nipis merupakan salah satu jenis buah yang baik untuk dikonsumsi. Buah yang memiliki rasa asam ini memberikan beberapa manfaat menarik untuk tubuhmu.



Dilansir Healthline, beriku manfaat dari jeruk nipis:

1. Meremajakan kulit

Jeruk nipis mengandung vitamin C dan flavonoid, antioksidan yang memperkuat kolagen. Minum air jeruk nipis dapat melembapkan dan meremajakan kulitmu. Vitamin C dan flavonoid juga ditemukan di beberapa produk perawatan kulit topikal.



Perlu diingat bahwa kamu tidak disarankan untuk mengoleskan air jeruk nipis langsung ke kulit kamu. Sebab paparan sinar matahari setelah aplikasi dapat menyebabkan fitofotodermatitis atau luka bakar kapur yang menyakitkan.

2. Melawan infeksi

Bila kamu ingin menghindari penyakit seperti flu, minum air jeruk nipis bisa sangat membantu. Vitamin C dan antioksidan dalam jeruk nipis dapat memperkuat sistem kekebalan tubuhmu, dan membantu melawan infeksi seperti virus flu. Sekaligus, dapat mempersingkat durasi penyakit.

3. Menurunkan gula darah

Sebagai sumber vitamin C yang sangat baik, jeruk nipis dapat bermanfaat bagi penderita diabetes. Jeruk nipis memiliki indeks glikemik rendah dan membantu mengatur bagaimana tubuhmu menyerap gula ke dalam aliran darah. Akibatnya, kamu mungkin mengalami lebih sedikit lonjakan gula darah.

4. Meningkatkan kesehatan pencernaan

Minum air jeruk nipis meningkatkan pencernaan. Jeruk nipis bersifat asam dan membantu air liur memecah makanan untuk pencernaan yang lebih baik. Selain itu, flavonoid dalam jeruk nipis merangsang sekresi cairan pencernaan.



Jika kamu mengalami sembelit, keasaman jeruk nipis dapat membersihkan sistem ekskresi dan merangsang aktivitas usus. Dan jika kamu sering mengalami mulas, minum segelas air hangat dengan 2 sendok teh jus jeruk nipis sekitar 30 menit sebelum makan, dapat membantu mencegah gejala.

5. Menurunkan berat badan

Manfaat lain dari air jeruk nipis adalah membantu kamu mengatur berat badan. Asam sitrat dapat meningkatkan metabolisme, membantu kamu membakar lebih banyak kalori dan menyimpan lebih sedikit lemak.

