3 Mindset Sederhana untuk Sambut Tahun Baru dengan Semangat Positif

Ilustrasi-Freepik

Jakarta: Tidak terasa dalam hitungan hari kita semua akan menyambut tahun baru 2022. Momen yang kerap dinantikan oleh banyak orang untuk memulai lembaran baru.



Perubahan positif terjadi pada tahun ini juga menjadi penyemangat tersendiri bagi banyak orang untuk mengawali tahun baru dengan semangat, pandangan, dan harapan yang lebih positif. Untuk itu, simak tiga langkah yang bisa kamu terapkan untuk menyambut tahun baru dengan lebih baik berikut ini:

1. Evaluasi pencapaian kamu pada tahun ini

Belajar dari pengalaman merupakan salah satu langkah terbaik untuk pengembangan diri. Namun, banyak dari kita tidak menyadari berbagai pencapaian yang berhasil diraih pada tahun 2021, karena terlalu fokus pada kegagalan yang kita alami.



Alih-alih menyesali banyak rencana yang tertunda pada tahun ini akibat pandemi, kamu justru bisa belajar dari pengalaman tersebut untuk membuat perencanaan yang lebih matang untuk tahun 2022.

2. Buat resolusi sederhana untuk satu bulan ke depan

"New Year, New Me", sebuah kalimat yang identik dengan daftar rencana dan harapan sebagai resolusi yang harus dicapai pada tahun baru. Namun, tahukah kamu bahwa menulis banyak resolusi justru tidak hanya membuatmu kehilangan fokus, namun juga merasa kewalahan untuk memenuhi 'daftar' tersebut.



Untuk memastikan, kamu memenuhi rencana tahun baru dengan lebih efisien, kamu dapat memulai dengan menentukan hal yang ingin dicapai selama satu bulan ke depan. Rencana sederhana seperti bangun pagi sebelum jam 7 pagi, memasak sarapan sendiri, rutin olahraga tiga kali seminggu, dan kegiatan bermanfaat lainnya bisa menjadi resolusi yang dapat membantu hidup kamu menjadi lebih baik.

3. Ucapkan terima kasih kepada orang yang sudah berperan penting pada tahun ini

Selalu ingat bahwa seluruh pencapaianmu bisa terwujud berkat dukungan orang-orang terdekat. Meskipun tahun ini terasa menantang, kehadiran orang-orang terdekat dapat membuat kita lebih semangat dalam menjalani hari.



Tahun baru merupakan momen yang sangat tepat untuk menunjukan apresiasi kepada orang tercinta. Oleh karena itu, kamu bisa menunjukkan rasa terima kasihmu dengan mengirimkan video ucapan Selamat Tahun Baru 2022 misalnya.

(FIR)