5 Cara Simpel Pulihkan Anosmia karena Covid-19

(Kamu bisa melatih indra penciuman dengan cara menghirup berulang-ulang sesuatu bau yang menyengat seperti lemon. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Salah satu gejala yang muncul dari infeksi covid-19 adalah anosmia. Ini adalah kondisi ketika kemampuan indra penciuman hilang atau berkurang.Tentunya, tidak ada yang ingin kehilangan kemampuan ini. Makan dan minum jadi tidak enak, kamu juga bahkan tidak bisa mencium banyak hal seperti asap, parfum, ruangan dan lain-lain. Untuk itu, ada beberapa cara simpel untuk memulihkan anosmia ini seperti dilansir dari berbagai sumber:Dilansir dari National Health Service (NHS) - UK, gejala anosmia bisa terbantu dengan membersihkan bagian dalam hidung. Kamu hanya perlu untuk membilas bagian dalam hidung dengan larutan air garam.Menurut studi di Journal of the American Medical Association (JAMA) - “Olfactory Dysfunction in Covid-19 Diagnosis and Management” kamu juga perlu mencoba untuk melatih indra penciuman dengan cara menghirup berulang-ulang sesuatu bau yang menyengat seperti kayu putih, lemon, mawar dan lain-lain. Lakukan teknik ini selama 20 detik, dua kali sehari selama minuman tiga bulan.Dr Sandra El Hajj, seorang dokter naturopati juga merekomendasikan minyak jarak untuk anosmia. “Secara alami, minyak jarak telah lama digunakan untuk mengembalikan bau yang hilang, karena komponen aktifnya, asam risinoleat," paparnya."Asam risinoleat dapat membantu melawan infeksi. Ini juga membantu mengurangi pembengkakan dan peradangan saluran hidung yang disebabkan oleh pilek dan alergi ,” katanya.Untuk mencoba minyak jarak untuk anosmia kamu perlu untuk:Panaskan minyak jarak dengan lembut di atas kompor atau microwave. Pastikan hangat dan tidak panas.Tempatkan dua tetes minyak di setiap lubang hidung dua kali sehari. Gunakan sekali saat bangun tidur dan tepat sebelum tidur.Jahe memiliki aroma khas dan menyengat yang membuatnya bermanfaat untuk digunakan dalam pelatihan penciuman. kamu dapat menggunakan jahe bubuk atau mentah untuk tujuan ini.Dr Hajj juga menganjurkan minum teh jahe. “Secara alami, minum teh jahe dapat meredakan peradangan pada saluran pernapasan hidung, sekaligus mengurangi pembentukan lendir berlebih yang menyumbat saluran hidung, menyebabkan hilangnya penciuman,” katanya.Penggunaan obat dekongestan dan antihistamin dapat mengatasi hidung yang tersumbat karena pilek, flu, alergi. Sejumlah dokter juga merekomendasikan obat steroid hidung untuk anosmia yang terjadi akibat covid-19.